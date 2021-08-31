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КСУ відмовився розглядати конституційність призначення Шкарлета міністром

Вівторок, 31 серпня 2021, 17:31
КСУ відмовився розглядати конституційність призначення Шкарлета міністром
Фото: Міносвіти

Конституційний суд відмовився відкривати конституційне провадження у справі призначення на посаду міністра освіти й науки Сергія Шкарлета, під час голосування за якого повідомлялось про випадки кнопкодавства. 

Джерело: КСУ 

Деталі: Подання до КСУ направили 46 народних депутатів. Вони просили суд визначити, чи відповідає процедура призначення на посаду Шкарлета Конституції. Зокрема, йшлося про випадки не персонального голосування. 

Подання до Конституційного суду України надійшло 5 березня. Подання зробили в основному депутати фракцій "Голос" і "Європейська солідарність".

Передісторія

  • 17 грудня Верховна Рада мінімальною кількістю голосів (226) підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет із питань освіти двічі не підтримав подання про його призначення. Шкарлета звинувачують у плагіаті в наукових працях, роботі на Партію регіонів та "крило" колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.
  • Народний депутат "Голосу" Інна Совсун заявила, що за це призначення "проголосували" деякі нардепи ОПЗЖ, яких не було у сесійній залі парламенту.
  • 18 січня Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета.
  • Згодом Железняк заявив, що у Верховній Раді зникло відео, де нібито було зафіксовано факт кнопкодавства за призначення Шкарлета міністром.

Знати більше: Від Януковича до Зеленського через Порошенка. Хто такий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет

Українська правда

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Теми: ШкарлетКСМіносвітикнопкодавство
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