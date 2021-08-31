Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

КСУ відмовився розглядати конституційність призначення Шкарлета міністром

Вівторок, 31 серпня 2021, 17:31
Фото: Міносвіти

Конституційний суд відмовився відкривати конституційне провадження у справі призначення на посаду міністра освіти й науки Сергія Шкарлета, під час голосування за якого повідомлялось про випадки кнопкодавства. 

Джерело: КСУ 

Деталі: Подання до КСУ направили 46 народних депутатів. Вони просили суд визначити, чи відповідає процедура призначення на посаду Шкарлета Конституції. Зокрема, йшлося про випадки не персонального голосування. 

Подання до Конституційного суду України надійшло 5 березня. Подання зробили в основному депутати фракцій "Голос" і "Європейська солідарність".

Передісторія

  • 17 грудня Верховна Рада мінімальною кількістю голосів (226) підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет із питань освіти двічі не підтримав подання про його призначення. Шкарлета звинувачують у плагіаті в наукових працях, роботі на Партію регіонів та "крило" колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.
  • Народний депутат "Голосу" Інна Совсун заявила, що за це призначення "проголосували" деякі нардепи ОПЗЖ, яких не було у сесійній залі парламенту.
  • 18 січня Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета.
  • Згодом Железняк заявив, що у Верховній Раді зникло відео, де нібито було зафіксовано факт кнопкодавства за призначення Шкарлета міністром.

Знати більше: Від Януковича до Зеленського через Порошенка. Хто такий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет

Українська правда
Теми: ШкарлетКСМіносвітикнопкодавство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зустріч Зеленського і Байдена: з'явились нові деталі

Форпост безпеки і мультихаб: Зеленський у США розповів, якою бачить Україну через 5-10 років

Зеленський розповів, із якого питання планує почати зустріч із Байденом

COVID в Україні: захворіли 2 075 осіб, у лікарні потрапили 874 особи

Зеленський: "Ми не просимо подарунків – нам потрібні можливості"

Кулеба про візит Зеленського до США: дуже успішний з конкретними домовленостями

Усі новини...
Шкарлет
Зарплата педагогів Президентського університету: Зеленський хоче $4 тисячі – Шкарлет
Шкарлет про дисертацію Киви: "Жодного заперечення до Міносвіти не надійшло"
Шкарлет запевняє, що при будівництві президентського університету дерева ВДНГ не постраждають
Останні новини
12:04
Посадовців "Укрзалізниці" викрили на спробі заволодіння бюджетних 3 мільйонів
11:53
У Зеленського шукають заміну трьом міністрам – джерела
11:47
Котляр, який відмовився очолити Кривий Ріг, склав повноваження депутата
11:44
Українцю, який працював на бойовиків ОРЛО, дали 8 років в’язниці
11:26
Генпрокурор Словаччини закрив справи про корупцію проти ексглави спецслужби і одного з олігархів
11:20
Майже банкрут: Glusco почала віддавати свої АЗС в оренду
10:50
Зустріч Зеленського і Байдена: з'явились нові деталі
10:40
Курс валют на 1 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
10:27
Укрзалізниця витратила 160 мільйонів на модернізацію електричок
10:13
Форпост безпеки і мультихаб: Зеленський у США розповів, якою бачить Україну через 5-10 років
Усі новини...