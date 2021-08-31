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КСУ отказался рассматривать конституционность назначения Шкарлета министром

Вторник, 31 августа 2021, 17:31
КСУ отказался рассматривать конституционность назначения Шкарлета министром
Фото: Минобразования

Конституционный суд отказался открывать конституционное производство по делу назначения на должность министра образования и науки Сергея Шкарлета, во время голосования за которого сообщалось о случаях кнопкодавства.

Источник: КСУ

Детали: Представление в КСУ направили 46 народных депутатов. Они просили суд определить, соответствует ли процедура назначения на должность Шкарлета Конституции. В частности, речь шла о случаях не персонального голосования.

Представление в Конституционный суд Украины поступило 5 марта. Его сделали в основном депутаты фракций "Голос" и "Европейская солидарность".

Предыстория

  • 17 декабря Верховная Рада минимальным количеством голосов (226) поддержала назначение Шкарлета, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении. Шкарлета обвиняют в плагиате в научных трудах, работе на Партию регионов и "крыло" бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника.
  • Народный депутат "Голоса" Инна Совсун заявила, что за это назначение "проголосовали" некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента.
  • 18 января Офис генпрокурора открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета.
  • Впоследствии Железняк заявил, что в Верховной Раде исчезло видео, где якобы был зафиксирован факт кнопкодавства за назначение Шкарлета министром.

Знать больше: От Януковича до Зеленского через Порошенко. Кто такой глава Министерства образования Сергей Шкарлет

Украинская правда

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Темы: ШкарлетКСМинобразованиякнопкодавство
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