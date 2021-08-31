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Підсанкційна дружина Козака повністю змінила ім'я в РФ - "Схеми"

Вівторок, 31 серпня 2021, 18:25
Підсанкційна дружина Козака повністю змінила ім'я в РФ - Схеми

Цивільна дружина нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталія Лавренюк, яка має громадянство Росії, повністю змінила прізвище, ім`я та по-батькові.

Джерело: Журналіст проєкту Радіо Свобода "Схеми" Максим Савчук у Facebook

Деталі: Савчук опублікував дані з сайту Федеральної податкової служби Росії де у лютому 2021 року дружина Козака ще записана як Наталія Миколаївна Лавренюк, а вже у серпні за тим самим ідентифікаційним номером вказується Жучкова Світлана Петрівна.

Пряма мова: "Дивіться, який чудовий "антисанкційний хід" (я так собі це пояснюю).

Лавренюк Наталія Миколаївна стала Жучковою Світланою Петрівною.

Цивільній дружині Тараса Козака, яка потрапила під українські санкції, російська податкова повністю змінила прізвище, ім`я та по-батькові.

Дата і місце нарождення - ті ж. Серія і номер паспорта - ті ж. Дата отримання паспорта - та ж. ІНН - той же. Нерухомість у власності - та ж. Але тепер - Світлана Петрівна".

Передісторія:

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козаката телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб, як заявили в РНБО, стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
  • Санкції проти Лавренюк були введені на початку 2021 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: санкціїРосія
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