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Подсанкционная жена Козака полностью изменила имя в РФ - "Схемы"

Вторник, 31 августа 2021, 18:25

Гражданская жена нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталья Лавренюк, которая имеет гражданство России, полностью сменила фамилию, имя и отчество.

Источник: Журналист проекту Радио Свобода "Схемы" Максим Савчук в Facebook

Детали: Савчук опубликовал данные с сайта Федеральной налоговой службы России где в феврале 2021 жена Козака еще записана как Наталья Николаевна Лавренюк, а уже в августе по тому же идентификационному номеру указывается Жучкова Светлана Петровна.

Прямая речь: "Смотрите, какой замечательный "антисанкцийний ход" (я так себе это объясняю). Лавренюк Наталья Николаевна стала Жучковой Светланой Петровной.

Гражданской жене Тараса Козака, который попал под украинские санкции, российская налоговая полностью сменила фамилию, имя и отчество.

Дата и место рождения - те же. Серия и номер паспорта - те же. Дата получения паспорта - та же. ИНН - тот же. Недвижимость в собственности - та же. Но теперь - Светлана Петровна".

Предыстория:

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц, как заявили в СНБО, стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
  • Санкции против Лавренюк были введены в начале 2021 года.

Темы: санкцииРосcия
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