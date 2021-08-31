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Сьомий день Паралімпіади: Україна займає 5 місце у медальному заліку

Вівторок, 31 серпня 2021, 18:46
Сьомий день Паралімпіади: Україна займає 5 місце у медальному заліку
Фото: paralympic.org.ua

У сьомий день Паралімпійських Ігор українські спортсмени здобули три золотих медалі, шість срібних та чотири бронзових, що дозволяє Україні і надалі триматись на 5 місці у медальному заліку серед інших країн. 

Джерело: Суспільне

Деталі: Так, "золото" виграли Андрій Трусов (плавання 50 метрів, вільний стиль), Максим Крипак (100 метрів, батерфляй) та Максим Коваль (штовхання ядра). Для Трусова це вже сьома нагорода на Іграх. 

Срібні медалі здобули Оксана Ботурчук (біг на 400 метрів), Єгор Дементьєв (гонка із роздільним стартом), Максим Веракса (плавання 100 метрів, вільний стиль), Олександр Яровий (штовхання ядра), Юлія Шуляр (біг на 400 метрів) та Наталія Кобзар (біг на 400 метрів).

Бронзові нагороди взяли Василь Крайник (200 метрів, комплексний стиль), Євген Богодайко (50 метрів, вільний стиль), Єлизавета Мерешко (100 метрів, вільний стиль) та збірна України у мікроестафеті, 4х100 метрів, вільний стиль.

Таким чином, після семи дні змагань Україна продовжує триматись у топ-5. Наша збірна наразі здобула 67 нагород. За кількість нагород українці посідають четверте місце серед інших країн.

 
Знімок екрану: paralympic.org

Що передувало: Збірна України здобула золоту та срібні нагороди на Паралімпійських Іграх у Токіо після протесту за підсумками змагань у штовханні ядра.

Українська правда

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Теми: спорт
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