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Седьмой день Паралимпиады: Украина занимает 5 место в медальном зачете

Вторник, 31 августа 2021, 18:46
Фото: paralympic.org.ua

В седьмой день Паралимпийских Игр украинские спортсмены завоевали три золотых медали, шесть серебряных и четыре бронзовых, что позволяет Украине и в дальнейшем держаться на 5 месте в медальном зачете среди других стран.

Источник: Суспільне

Детали: Так, "золото" выиграли Андрей Трусов (плавание 50 метров, вольный стиль), Максим Крипак (100 метров, баттерфляй) и Максим Коваль (толкание ядра). Для Трусова это уже седьмая награда на Играх.

Серебряные медали получили Оксана Ботурчук (бег на 400 метров), Егор Дементьев (гонка с раздельным стартом), Максим Веракса (плавание 100 метров, вольный стиль), Александр Яровой (толкание ядра), Юлия Шуляр (бег на 400 метров) и Наталья Кобзарь (бег на 400 метров).

Бронзовые награды взяли Василий Крайник (200 метров, комплексный стиль), Евгений Богодайко (50 метров, вольный стиль), Елизавета Мерешко (100 метров, вольный стиль) и сборная Украины в микро-эстафете, 4х100 метров, вольный стиль.

Таким образом, после семи дней соревнований Украина продолжает держаться в топ-5. Наша сборная уже получила 67 наград. По количеству наград украинцы занимают четвертое место среди других стран.

 
Снимок экрана: paralympic.org

Что предшествовало: Сборная Украины завоевала золотую и серебряные награды на Паралимпийских Играх в Токио после протеста по итогам соревнований в толкании ядра.

Украинская правда
Темы: спорт
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