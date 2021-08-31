У Мінцифри придумали, як зменшити кількість російського контенту в українському YouTube

Міністерство цифрової трансформації запропонувало компанії Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором контенту для сторінок українського YouTube Music і YouTube.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Деталі: Відповідну пропозицію озвучив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час зустрічі з віцепрезидентом Google з питань міжнародних справ та суспільної політики Караном Бхатія.

Зокрема, на зустрічі обговорили можливість оптимізації співпраці щодо застосунку Дія та питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube.

У Мінцифри кажуть, що зараз на стартових сторінках нашим користувачам пропонується російський контент, що є неприпустимим, коли в Україні йде війна.

Саме тому українські посадовці запропонували Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором контенту.