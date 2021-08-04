Голова франківського осередку "Голосу" пішов з партії: Тиснула Рудик

Голова Івано-Франківського осередку партії "Голос" Володимир Тищенко заявив про складання повноважень і вихід з партії через тиск голови політсили Кіри Рудик.

Джерело: пост Тищенка у Facebook

Пряма мова: "Прийняв рішення скласти повноваження голови Івано-Франківської обласної територіальної організації партії "Голос", а також вийти з партії.

Після з’їзду Кіра Рудик зателефонувала. Сказала, що бачила на камерах відеоспостереження, що я голосував не так, як треба (?!). Мовляв, я був зобов’язаний голосувати так, як вона сказала, а не так, як мені хочеться".

Деталі: За словами Тищенка, він був делегатом з’їзду, але під час голосування не підтримав ні виключення з партії "неугодних" нардепів, ні зміни до статуту, ні виключення з політради представників Львівщини Ростислава Добоша та Черкащини Віктора Євпака.

Він додав, що голосів все одно вистачило, щоби "голова партії отримала повністю підконтрольну політраду", тому керівників осередків "у ручному режимі" змінили на нових – лояльних до керівництва партії.

Тищенко підкреслив, що "приєднався до партії "Голос" тоді, коли її основними принципами були прозорість і чесність", але "Кіра Рудик відступила від цих принципів", "поставила власні амбіції вище за ідеологічні цінності", в результаті чого "таки отримала кишенькову партію".

Він заявив, що не збирається бути чиєюсь маріонеткою, тому виходить з партії і складає повноваження голови Івано-Франківської ТОП "Голос".

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