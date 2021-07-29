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"Голос" виключив 7 нардепів із лав партії

Четвер, 29 липня 2021, 15:47
Голос виключив 7 нардепів із лав партії

На з’їзді політичної сили "Голос", який проігнорувала частина парламентарів, вирішили виключити зі складу партії 7 народних депутатів.

Джерело: брифінг лідерки партії "Голос" Кіри Рудик за підсумками з’їзду 

Пряма мова: "Надалі будувати спільну політичну силу немає можливості, один із делегатів на з’їзді поставив питання про те, щоб виключити цих колег з партії. 

З’їзд прийняв рішення про виключення 7 колег по фракції "Голос" з партії "Голос". Це Устінова, Стефанишина, Лозинський, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровська. З’їзд прийняв це рішення і ми рухаємося далі".

Деталі: За словами Рудик, в партії "Голос" немає ціннісних протиріч із колегами по фракції: "Ми вважаємо їх ефективними і гарними представниками української політики".

На з’їзді партії були присутні 22 делегата. Водночас, на з’їзд не пустили осередок із Львівщини. Рудик і глава фракції Ярослав Железняк заявили, що приміщення не могло вмістити всіх представників осередку і їм пропонували обрати кількох делегатів. 

Железняк також розповів, що будучи кандидатами у нардепи, усі члени "Голосу" підписали особисте зобов'язання про те, що у разі виходу із партії, вони складуть мандат.

Раніше народний депутат Олександра Устінова заявила, що більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії "Голос" 29 липня та покидають лави політсили. За її словами, з'їзд "Голосу" – це "чергова профанація керівництва та цементування контролю  Кіри Рудик над партією".

Устінова написала заяву про вихід із партії.

Таку ж заяву написав народний депутат Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, котра написала заяву на туалетному папері, Соломія Бобровська, Юлія Клименко.  

Нагадаємо: 

  • Частина "Голосу" звинуватила Кіру Рудик в узурпації влади в партії. 
  • Половина членів депутатської фракції "Голос" (десять народних депутатів) висловила недовіру її керівнику Ярославу Железняку та заявила про намір створити окреме об'єднання в парламенті під назвою "Справедливість".

Знати більше: Як у "Голосу" сів голос. Історія великих чвар і маленького рейтингу

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГолосВерховна Рада
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