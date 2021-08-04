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Зеленський призначив головою Чернігівщини Чауса

Середа, 4 серпня 2021, 13:39
Зеленський призначив головою Чернігівщини Чауса
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса замість Анни Коваленко.

Джерело: Офіс президента з посиланням на указ № 343/2021

Деталі: Повідомляється, що під час зустрічі в ОПУ Зеленський вручив Чаусу службове посвідчення та побажав успіху в роботі на новій посаді.

Для довідки: В’ячеслав Чаус народився у Чернігові в серпні 1977 року. Має юридичну та економічну освіту. До призначення головою ОДА працював заступником гендиректора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування".

Що було раніше: 28 липня Кабінет міністрів погодив призначення на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса.

Передісторія:

  • 15 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський представив нову керівницю Чернігівської обласної держадміністрації 29-річну Анну Коваленко.   
  • Коваленко – дружина колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака. Вона є головою всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборони Майдану" і координаторкою ГО "Антикорупційний рух України".
  • 27 липня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак йде з посади, на його місці буде Валерій Залужний, командувач оперативного командування "Північ".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЧернігівська областьмісцева влада
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