Зеленський призначив головою Чернігівщини Чауса

Президент Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса замість Анни Коваленко.

Джерело: Офіс президента з посиланням на указ № 343/2021

Деталі: Повідомляється, що під час зустрічі в ОПУ Зеленський вручив Чаусу службове посвідчення та побажав успіху в роботі на новій посаді.

Для довідки: В’ячеслав Чаус народився у Чернігові в серпні 1977 року. Має юридичну та економічну освіту. До призначення головою ОДА працював заступником гендиректора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування".

Що було раніше: 28 липня Кабінет міністрів погодив призначення на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса.

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