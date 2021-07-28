Кабмін погодив заміну голові Чернігівської ОДА Коваленко. Раніше звільнили її чоловіка - Хомчака
Середа, 28 липня 2021, 14:24
Кабінет міністрів України погодив призначення на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса.
Джерело: засідання Кабінету міністрів
Деталі: Під час представлення Чаус розповів, що народився і виріс у Чернігові.
Він зазначив, що останні 6 років працював в компанії "Укргазвидобування" на посадах директора за напрямком, а зараз заступником генерального директора.
Передісторія:
- 15 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський представив нову керівницю Чернігівської обласної держадміністрації 29-річну Анну Коваленко.
- Коваленко - дружина колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака. Вона є головою всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборони Майдану" і координаторкою ГО "Антикорупційний рух України".
- 27 липня стало відомо, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади, на його місці буде Валерій Залужний, командувач оперативного командування "Північ".
Українська правда