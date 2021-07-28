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Кабмін погодив заміну голові Чернігівської ОДА Коваленко. Раніше звільнили її чоловіка - Хомчака

Середа, 28 липня 2021, 14:24
Кабмін погодив заміну голові Чернігівської ОДА Коваленко. Раніше звільнили її чоловіка - Хомчака
Полтавщина

Кабінет міністрів України погодив призначення на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса.

Джерело: засідання Кабінету міністрів

Деталі: Під час представлення Чаус розповів, що народився і виріс у Чернігові.

Він зазначив, що останні 6 років працював в компанії "Укргазвидобування" на посадах директора за напрямком, а зараз заступником генерального директора.

Передісторія:

  • 15 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський представив нову керівницю Чернігівської обласної держадміністрації 29-річну Анну Коваленко.   
  • Коваленко - дружина колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака. Вона є головою всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборони Майдану" і координаторкою ГО "Антикорупційний рух України".
  • 27 липня стало відомо, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади, на його місці буде Валерій Залужний, командувач оперативного командування "Північ".

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівХомчакЧернігівська область
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