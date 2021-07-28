Кабмін погодив заміну голові Чернігівської ОДА Коваленко. Раніше звільнили її чоловіка - Хомчака

Кабінет міністрів України погодив призначення на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса.

Джерело: засідання Кабінету міністрів

Деталі: Під час представлення Чаус розповів, що народився і виріс у Чернігові.

Він зазначив, що останні 6 років працював в компанії "Укргазвидобування" на посадах директора за напрямком, а зараз заступником генерального директора.

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