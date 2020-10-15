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Зеленський представив нову керівницю Чернігівської ОДА

Четвер, 15 жовтня 2020, 13:08

Президент Володимир Зеленський представив нову керівницю Чернігівської обласної держадміністрації 29-річну Анну Коваленко.

Джерело: Зеленський 15 жовтня під час земельного форуму "Земля – народу" на Чернігівщині

Пряма мова: "Хочу представити вам нову очільницю Чернігівської обласної державної адміністрації. Вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область".

Деталі: За його словами, Коваленко порядна, чесна і професійна людина. Зеленський вручив їй посвідчення.

Коваленко відзначила, що стрімкий розвиток регіону можливий за міцної співпраці влади і бізнесу. Вона подякувала Зеленському за довіру.

Що було раніше: 28 вересня Кабінет міністрів погодив кандидатуру Коваленко на посаду голови Чернігівської ОДА.

12 вересня голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко подав заяву про відставку. Кабінет міністрів погодив його звільнення.

Передісторія:

  • 29-річна Коваленко є головою всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборони Майдану" і координаторкою ГО "Антикорупційний рух України", а також радницею голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації.
  • Вона була консультанткою при комітеті Верховної Ради з питань безпеки і оборони, а також радником трьох міністрів оборони і міністра інформполітики Юрія Стеця у 2014-2015 рр.
  • У 2019 році була обрана депутатом ВР від "Слуги народу". 10 вересня 2019 року достроково склала повноваження у зв'язку з призначенням її заступником керівника Офісу Президента.
  • 22 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Коваленко з посади заступниці з питань оборони керівника ОП Андрія Єрмака і призначив замість неї Романа Машовця.
  • Саму ж Коваленко призначили заступницею міністра розвитку громад та територій.

Українська правда
Теми: Чернігівська областьЗеленськиймісцева влада


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