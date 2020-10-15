Зеленський представив нову керівницю Чернігівської ОДА

Президент Володимир Зеленський представив нову керівницю Чернігівської обласної держадміністрації 29-річну Анну Коваленко.

Джерело: Зеленський 15 жовтня під час земельного форуму "Земля – народу" на Чернігівщині

Пряма мова: "Хочу представити вам нову очільницю Чернігівської обласної державної адміністрації. Вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область".

Деталі: За його словами, Коваленко порядна, чесна і професійна людина. Зеленський вручив їй посвідчення.

Коваленко відзначила, що стрімкий розвиток регіону можливий за міцної співпраці влади і бізнесу. Вона подякувала Зеленському за довіру.

Що було раніше: 28 вересня Кабінет міністрів погодив кандидатуру Коваленко на посаду голови Чернігівської ОДА.

12 вересня голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко подав заяву про відставку. Кабінет міністрів погодив його звільнення.

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