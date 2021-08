Насібов здобув срібло для України на Олімпіаді

Українець Парвіз Насібов здобув срібло з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кілограмів на Олімпійських Іграх в Токіо.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: У фіналі українець із рахунком 1:9 програв іранцю Мохаммеду Резі Гераю.

Parviz Nasibov of #UKR finishes his first Olympic Games on the podium, collecting #Silver in the men’s Greco-Roman 67kg #Wrestling#StrongerTogether | @Tokyo2020 | @Wrestling pic.twitter.com/iVn0ijkluT