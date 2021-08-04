Насібов здобув срібло для України на Олімпіаді
Українець Парвіз Насібов здобув срібло з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кілограмів на Олімпійських Іграх в Токіо.
Джерело: трансляція поєдинку
Деталі: У фіналі українець із рахунком 1:9 програв іранцю Мохаммеду Резі Гераю.
Parviz Nasibov of #UKR finishes his first Olympic Games on the podium, collecting #Silver in the men’s Greco-Roman 67kg #Wrestling#StrongerTogether | @Tokyo2020 | @Wrestling pic.twitter.com/iVn0ijkluT
— Olympics (@Olympics) August 4, 2021
З перемогою атлета привітав президент Володимир Зеленський.
"У 22 роки – це величезне досягнення. Парвіз великий молодець! Це друге наше "срібло" та восьма і, впевнений, не остання медаль на іграх", написав глава держави у Twitter.
Що передувало: У півфіналі Парвіз переміг єгипетського борця Могаммеда Ібрагіма Ель-Саєда, чотирикратного чемпіона Африки.
Для українця це була важка сутичка: програючи по ходу поєдинку він здолав суперника з рахунком 7:6.