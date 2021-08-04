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Граната в Кабміні: прокуратуру просять врахувати психоемоційний стан ветерана

Середа, 4 серпня 2021, 23:00
Граната в Кабміні: прокуратуру просять врахувати психоемоційний стан ветерана
ФОТО: ПРОКУРАТУРА КИЄВА

До Офісу генерального прокурора направили звернення із проханням врахувати психоемоційний стан ветерана, який прийшов до Кабміну із гранатою – під зверненням, зокрема, підписалась міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. 

Джерело: Мінветеранів у Facebook, Альона Вербицька у Facebook

Деталі: Окрім Лапутіной, до звернення також долучилась голова Консультативної ради Президентові України з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька. 

Вони просять врахувати ОГПУ психоемоційний стан ветерана російсько-української війни під час вчинення дій у будівлі КМУ та направити його не до в’язниці, а до медичного закладу для надання йому відповідної допомоги. 

За словами Вербицької, вона особисто поспілкувалась із ветераном. Голова Консультативної ради констатувала, що такі ситуації не є поодинокими, оскільки війна залишає свій слід. Саме тому вона ініціює звернення до Кабміну щодо збільшення фінансування реабілітації учасників війни на Донбасі. 

Передісторія:

  • Вранці 4 серпня невідомий чоловік з гранатою в руці зайшов до будівлі Кабінету міністрів і погрожував її підірвати.
  • Пізніше його затримали. Перемовини зі зловмисником проводив друг чоловіка Василь Олексюк, депутат Бучанської міськради — це допомогло затримати правопорушника.
  • Згідно з інформацією у соцмережах, його звати Володимир Прохнич. Він колишній боєць Айдару, член громадської організації "Бучанська варта".

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів
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