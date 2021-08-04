Граната в Кабміні: прокуратуру просять врахувати психоемоційний стан ветерана

До Офісу генерального прокурора направили звернення із проханням врахувати психоемоційний стан ветерана, який прийшов до Кабміну із гранатою – під зверненням, зокрема, підписалась міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Джерело: Мінветеранів у Facebook, Альона Вербицька у Facebook

Деталі: Окрім Лапутіной, до звернення також долучилась голова Консультативної ради Президентові України з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька.

Вони просять врахувати ОГПУ психоемоційний стан ветерана російсько-української війни під час вчинення дій у будівлі КМУ та направити його не до в’язниці, а до медичного закладу для надання йому відповідної допомоги.

За словами Вербицької, вона особисто поспілкувалась із ветераном. Голова Консультативної ради констатувала, що такі ситуації не є поодинокими, оскільки війна залишає свій слід. Саме тому вона ініціює звернення до Кабміну щодо збільшення фінансування реабілітації учасників війни на Донбасі.

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