Граната в Кабміні: прокуратуру просять врахувати психоемоційний стан ветерана
До Офісу генерального прокурора направили звернення із проханням врахувати психоемоційний стан ветерана, який прийшов до Кабміну із гранатою – під зверненням, зокрема, підписалась міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
Джерело: Мінветеранів у Facebook, Альона Вербицька у Facebook
Деталі: Окрім Лапутіной, до звернення також долучилась голова Консультативної ради Президентові України з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька.
Вони просять врахувати ОГПУ психоемоційний стан ветерана російсько-української війни під час вчинення дій у будівлі КМУ та направити його не до в’язниці, а до медичного закладу для надання йому відповідної допомоги.
За словами Вербицької, вона особисто поспілкувалась із ветераном. Голова Консультативної ради констатувала, що такі ситуації не є поодинокими, оскільки війна залишає свій слід. Саме тому вона ініціює звернення до Кабміну щодо збільшення фінансування реабілітації учасників війни на Донбасі.
Передісторія:
- Вранці 4 серпня невідомий чоловік з гранатою в руці зайшов до будівлі Кабінету міністрів і погрожував її підірвати.
- Пізніше його затримали. Перемовини зі зловмисником проводив друг чоловіка Василь Олексюк, депутат Бучанської міськради — це допомогло затримати правопорушника.
- Згідно з інформацією у соцмережах, його звати Володимир Прохнич. Він колишній боєць Айдару, член громадської організації "Бучанська варта".