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Венедіктова розсекретить матеріали справи щодо "Іловайського котла"

Четвер, 5 серпня 2021, 17:39
Венедіктова розсекретить матеріали справи щодо Іловайського котла
Венедіктова на зустрічі, фото: ОГП

Офіс генерального прокурора ухвалив рішення про розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська, СБУ вже направила відповідні документи до Генштабу та інших органів.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова, яку цитує Офіс генпрокурора

Пряма мова Венедіктової: "Нами ухвалене рішення про необхідність розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська. Службою безпеки України вже скеровано відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗСУ та інших органів для прийняття відповідних рішень.

Наразі ми працюємо над удосконаленням офіційного вебсайту Офісу генпрокурора та маємо намір розмістити на ньому відповідний розділ, присвячений "Іловайським подіям".

Деталі: Про це Венедіктова розповіла на зустрічі з рідними загиблих, полонених і безвісти зниклих українських військовослужбовців.

Вона пояснила, що розслідування Іловайських подій триває у двох напрямках – вторгнення з боку РФ та вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби з-поміж керівництва антитерористичною операцією.

Під час розслідування допитано понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1600 бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження складає понад 300 томів, з яких понад 70 із грифом обмеженого доступу.

 

Нагадаємо: Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом генерал-полковникам Збройних Сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Українська правда

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Теми: ВенедіктоваІловайськОфіс генпрокурора
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