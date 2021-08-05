Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилюк пішов судом на комісію, яка завернула його з конкурсу на очільника БЕБ

Четвер, 5 серпня 2021, 20:30
Данилюк пішов судом на комісію, яка завернула його з конкурсу на очільника БЕБ

Колишній секретар РНБО, якого відсторонили від участі в конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки, позивається до комісії, яка проводить конкурс. Справу буде розглядати скандальний Окружний адмінсуд Києва. 

Джерело: юридична компанія "Міллер" у Facebook 

Деталі: Представляє інтереси Данилюка юридична компанія "Міллер". Там заявили, що конкурс має бути зупинено через порушення процедур. 

Зокрема, йдеться про начебто протиправне відсторонення Данилюка від участі в конкурсі. Саме тому, вважають в компанії, подальші етапи конкурсу відбуватись не можуть. 

Адвокати вимагають в суді визнати протиправними дії Комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки України. 

У "Міллер" пояснюють, що суть формальної відмови, начебто через відсутність у Данилюка підтвердження наявності спеціальної освіти, не відповідає тому переліку документів, які має подати кандидат. 

Вимога ж щодо наявності спеціально освіти є до особи, яку вже призначають на вказану посаду, а не до кандидата. 

Юристи подали заяву про забезпечення позову. Це означає, що до часу поки справу будуть розглядати, вони просять заборонити наступні етапи конкурсу. 

У повідомленні йдеться, що забезпечити позовну заяву мають протягом двох днів. 

Передісторія:

  • 30 липня на святкуванні свого дня народження колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.
  • За словами Тимофія Милованова, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його, бо Данилюва не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки.
  •  29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.
  • Глава цієї комісії – Милованов.



Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Олександр ДанилюкМилованов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Олександр Данилюк
НАЗК знайшло порушення під час конкурсу на посаду керівника БЕБ – адвокати Данилюка
Милованов змовчав про конфлікт інтересів – адвокати Данилюка
Данилюк: Милованов за вказівкою ОП зняв мене з конкурсу у Бюро економічної безпеки
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: