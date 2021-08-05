Данилюк пішов судом на комісію, яка завернула його з конкурсу на очільника БЕБ

Колишній секретар РНБО, якого відсторонили від участі в конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки, позивається до комісії, яка проводить конкурс. Справу буде розглядати скандальний Окружний адмінсуд Києва.

Джерело: юридична компанія "Міллер" у Facebook

Деталі: Представляє інтереси Данилюка юридична компанія "Міллер". Там заявили, що конкурс має бути зупинено через порушення процедур.

Зокрема, йдеться про начебто протиправне відсторонення Данилюка від участі в конкурсі. Саме тому, вважають в компанії, подальші етапи конкурсу відбуватись не можуть.

Адвокати вимагають в суді визнати протиправними дії Комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки України.

У "Міллер" пояснюють, що суть формальної відмови, начебто через відсутність у Данилюка підтвердження наявності спеціальної освіти, не відповідає тому переліку документів, які має подати кандидат.

Вимога ж щодо наявності спеціально освіти є до особи, яку вже призначають на вказану посаду, а не до кандидата.

Юристи подали заяву про забезпечення позову. Це означає, що до часу поки справу будуть розглядати, вони просять заборонити наступні етапи конкурсу.

У повідомленні йдеться, що забезпечити позовну заяву мають протягом двох днів.

Передісторія:

30 липня на святкуванні свого дня народження колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.

За словами Тимофія Милованова, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його, бо Данилюва не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки.

29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії – Милованов.





