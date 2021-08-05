Данилюк пішов судом на комісію, яка завернула його з конкурсу на очільника БЕБ
Колишній секретар РНБО, якого відсторонили від участі в конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки, позивається до комісії, яка проводить конкурс. Справу буде розглядати скандальний Окружний адмінсуд Києва.
Джерело: юридична компанія "Міллер" у Facebook
Деталі: Представляє інтереси Данилюка юридична компанія "Міллер". Там заявили, що конкурс має бути зупинено через порушення процедур.
Зокрема, йдеться про начебто протиправне відсторонення Данилюка від участі в конкурсі. Саме тому, вважають в компанії, подальші етапи конкурсу відбуватись не можуть.
Адвокати вимагають в суді визнати протиправними дії Комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки України.
У "Міллер" пояснюють, що суть формальної відмови, начебто через відсутність у Данилюка підтвердження наявності спеціальної освіти, не відповідає тому переліку документів, які має подати кандидат.
Вимога ж щодо наявності спеціально освіти є до особи, яку вже призначають на вказану посаду, а не до кандидата.
Юристи подали заяву про забезпечення позову. Це означає, що до часу поки справу будуть розглядати, вони просять заборонити наступні етапи конкурсу.
У повідомленні йдеться, що забезпечити позовну заяву мають протягом двох днів.
Передісторія:
- 30 липня на святкуванні свого дня народження колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.
- За словами Тимофія Милованова, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його, бо Данилюва не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки.
- 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.
- Глава цієї комісії – Милованов.