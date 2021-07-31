Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Милованов про Данилюка, від якого отримав в око: "неадекватний", але "нормальна людина"

Субота, 31 липня 2021, 15:39

За словами Тимофія Милованова, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його, бо Данилюва не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки.

Джерело: Facebook-сторінка радника голови ОПУ Тимофія Милованова

Пряма мова: "Вчора Олександр Данилюк вдарив мене. Що відбулось якщо забути про прізвища?

Кандидат на голову Бюро Економічної Безпеки запросив до себе на день народження голову конкурсної комісії з відбору голови. І вдарив його.

Чому? Бо кандидату не сподобалось рішення комісії про його відсторонення від конкурсу".

Деталі: Милованов стверджує, що Данилюк вважає себе "реформатором". Хоча, за його словами, через тиск на комісію, яка обирає главу БЕБ, Данилюк – "гопнік".

Пряма мова: "Подумайте, чи хочете ви мати головою БЕБ людину, яка б‘ється замість того, щоб правильно заповнити документи або піти в суд оскаржити рішення про відмову в допуску до конкурсу, якщо вона вважає себе правою".

 

Милованов додав, що посада голови БЕБ вимагає сильної психічної стабільності, а Данилюк "показав, як він реагує на стрес".

Також, за його словами, кандидати, яких не допустили, будуть намагатись дискредитувати конкурс через використання недоброчесних правоохоронців і про це йому казав сам Данилюк.

Милованов запевняє, що вони з Данилюком друзі і він не знав про рішення комісії, коли приймав запрошення на день народження: "Його дії були неадекватні. І таке неприйнятно. Але це окремий епізод. В цілому він нормальна людина".

Він також додав, що спочатку розмова з Данилюком була конструктивною, а потім він став неадекватним. 

Передісторія: 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії – Милованов.

Нагадаємо: 

  • 30 липня на святкуванні свого дня народження колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.

Українська правда
Теми: Олександр ДанилюкМиловановбійкаОфіс президента


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: госпіталізацій майже стільки, як нових випадків

Головні новини суботи і ночі: заява СБУ щодо Чауса, "бронза" і "срібло" на Олімпіаді

Український плавець Романчук здобув "срібло" на Олімпіаді в Токіо

"Талібан" намагається захопити три ключові міста Афганістану

Російські найманці поранили українського військового 

Стріляв по перехожих, вітав Путіна і "ДНР": поліція завітала до киянина

Усі новини...
Олександр Данилюк
Данилюк на своєму дні народження вдарив Милованова
До конкурсу на директора БЕБ допустили 48 кандидатів, Данилюка дискваліфікували
В Україні не лишилося жодного "вора в законі" – Данілов
Останні новини
08:44
У суботу проти COVID вакцинували 68 тисяч осіб
08:33
На Заході України і на Київщині у неділю грози
08:16
COVID в Україні: госпіталізацій майже стільки, як нових випадків
08:00
Головні новини суботи і ночі: заява СБУ щодо Чауса, "бронза" і "срібло" на Олімпіаді
07:58
На Донбасі за добу 7 обстрілів, ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування
07:25
COVID-19 у світі: кількість хворих перевищує 15 мільйонів
06:58
Боксер Хижняк вийшов у півфінал Олімпійських ігор
06:27
Українка Бех-Романчук пройшла кваліфікацію у фінал Олімпіади зі стрибків у довжину
05:40
У Берліні суд заборонив антикарантинні протести
05:04
Український плавець Романчук здобув "срібло" на Олімпіаді в Токіо
Усі новини...