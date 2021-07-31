Милованов про Данилюка, від якого отримав в око: "неадекватний", але "нормальна людина"

За словами Тимофія Милованова, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його, бо Данилюва не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки.

Джерело: Facebook-сторінка радника голови ОПУ Тимофія Милованова

Пряма мова: "Вчора Олександр Данилюк вдарив мене. Що відбулось якщо забути про прізвища?

Кандидат на голову Бюро Економічної Безпеки запросив до себе на день народження голову конкурсної комісії з відбору голови. І вдарив його.

Чому? Бо кандидату не сподобалось рішення комісії про його відсторонення від конкурсу".

Деталі: Милованов стверджує, що Данилюк вважає себе "реформатором". Хоча, за його словами, через тиск на комісію, яка обирає главу БЕБ, Данилюк – "гопнік".

Пряма мова: "Подумайте, чи хочете ви мати головою БЕБ людину, яка б‘ється замість того, щоб правильно заповнити документи або піти в суд оскаржити рішення про відмову в допуску до конкурсу, якщо вона вважає себе правою".

Милованов додав, що посада голови БЕБ вимагає сильної психічної стабільності, а Данилюк "показав, як він реагує на стрес".

Також, за його словами, кандидати, яких не допустили, будуть намагатись дискредитувати конкурс через використання недоброчесних правоохоронців і про це йому казав сам Данилюк.

Милованов запевняє, що вони з Данилюком друзі і він не знав про рішення комісії, коли приймав запрошення на день народження: "Його дії були неадекватні. І таке неприйнятно. Але це окремий епізод. В цілому він нормальна людина".

Він також додав, що спочатку розмова з Данилюком була конструктивною, а потім він став неадекватним.

Передісторія: 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії – Милованов.

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