ДБР прийшло з обшуками в Мін’юст: справа про "хабар через адвокатку"
Четвер, 5 серпня 2021, 20:47
Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками в Міністерство юстиції через розслідування справи про можливе вимагання столичною адвокаткою хабара, який нібито мали передати в Мін’юст.
Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у коментарі УП
Деталі: ДБР доручило проводити експертизу в справі Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. При цьому сам інститут також підпорядковується Мін’юсту.
На прохання КНДІСЕ слідчі прийшли вилучити документи в приміщеннях міністерства, розташованих в Рильському провулку та на вулиці Бульварно-Кудрявській.
Правоохоронці скопіювали всю систему електронного документообігу відомства.
Підозр співробітникам міністерства не вручали.
Передісторія:
- 23 квітня правоохоронці затримали адвокатку Аллу Цимановську. За версією слідства, вона вимагала та отримала 160 тисяч доларів за перереєстрацію земельних ділянок.
- Жінка нібито пропонувала передати гроші членам Колегії з розгляду скарг Мін’юсту. Водночас, їй повідомили про підозру не в хабарництві, а шахрайстві. Колеги адвокатки назвали це провокацією. Співробітникам Мін’юсту підозри не вручили.
- 17 червня Державне бюро розслідувань провело обшуки в Міністерстві юстиції, у приміщенні Антирейдерської комісії. Згодом правоохоронці повідомили, що викрили адвоката, який намагався заробити на власниках захопленого рейдерами підприємства.
- Він, за версію слідства, вимагав хабар, який нібито мав передати в Мін’юст, але насправді не мав таких намірів. Його дії також кваліфікували як шахрайство.
Соня Лукашова, УП