ДБР прийшло з обшуками в Мін’юст: справа про "хабар через адвокатку"

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками в Міністерство юстиції через розслідування справи про можливе вимагання столичною адвокаткою хабара, який нібито мали передати в Мін’юст.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у коментарі УП

Деталі: ДБР доручило проводити експертизу в справі Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. При цьому сам інститут також підпорядковується Мін’юсту.

На прохання КНДІСЕ слідчі прийшли вилучити документи в приміщеннях міністерства, розташованих в Рильському провулку та на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Правоохоронці скопіювали всю систему електронного документообігу відомства.

Підозр співробітникам міністерства не вручали.

Передісторія: