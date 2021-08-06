Громадські організації закликають членів ВРП піти у відставку

Низка громадських організацій закликають членів Вищої ради правосуддя подати у відставку, щоб не витрачати кошти платників податків, але просять їх це зробити не раніше вчинення необхідних для впровадження законів про судову реформу дій.

Джерело: заява, опублікована Фундацією DEJURE

Деталі: До заяви долучились Фундація DEJURE, Центр протидії корупції та Автомайдан.

У тексті вказується, що ВРП давно себе дискредитувала та "роками покривала підозрюваних у захопленні державної влади Павла Вовка та інших суддів ОАСК, відмовляючись розглядати дисциплінарні скарги проти них".

Активісти також звинувачують ВРП у тиску на суддів, які проявили свою незалежність та викривали корупцію.

"Повноцінне очищення ВРП є першочерговою умовою судової реформи", – йдеться в заяві.

Громадські організації посилаються на заяву Вищої ради правосуддя про блокування своєї роботи, а тому закликають її членів виконати вимоги закону №1635-IX, необхідні для формування Етичної Ради та Конкурсної комісії до ВККС, і подати у відставку.

Таким чином, вважають ГО, буде прискорено "очищення судової влади та унеможливлять "колапс судової системи", яким члени ВРП лякають суспільство".

Що передувало: Вища рада правосуддя зупинила розподіл між членами ради дисциплінарних скарг, а також скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.