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Половина американців вакцинувалися від COVID-19

Субота, 7 серпня 2021, 02:25

Половина населення США повністю вакцинувалися проти COVID-19.

Джерело: директор відділу даних щодо COVID-19 Білого дому Сайрус Шахпар у Twitter, AFP

Деталі: Це означає, що понад 165 млн осіб отримали дві дози Moderna або Pfizer або одноразову вакцину Johnson & Johnson.

За словами Шахпара, в середньому за сім днів кількість недавно вакцинованих людей зросла на 11% у порівнянні з минулим тижнем і на 44% за останні два тижні.

Поріг повної вакцинації половини всіх дорослих американців у США досягнули в кінці травня.

Нагадаємо:

  • У США 70% дорослих отримали по дозі вакцини проти COVID-19.
  • Водночас, кількість  нових випадків COVID-19 в США досягла шестимісячного максимуму: 4 серпня зафіксували понад 100 тисяч випадків зараження.
  • На сім штатів США з одними з найнижчих показників вакцинації від COVID-19 -  це Флорида, Техас, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Алабама і Міссісіпі - припадає половина нових випадків зараження і госпіталізацій в країні за останній тиждень.

Теми: вакцинаціяСША


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