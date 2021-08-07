Половина американців вакцинувалися від COVID-19

Половина населення США повністю вакцинувалися проти COVID-19.

Джерело: директор відділу даних щодо COVID-19 Білого дому Сайрус Шахпар у Twitter, AFP

Деталі: Це означає, що понад 165 млн осіб отримали дві дози Moderna або Pfizer або одноразову вакцину Johnson & Johnson.

За словами Шахпара, в середньому за сім днів кількість недавно вакцинованих людей зросла на 11% у порівнянні з минулим тижнем і на 44% за останні два тижні.

Поріг повної вакцинації половини всіх дорослих американців у США досягнули в кінці травня.

Нагадаємо: