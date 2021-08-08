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Військові США завдали авіаударів по позиціях "Талібану"

Неділя, 8 серпня 2021, 02:07
ФОТО: zn.ua

Літак ВПС Сполучених Штатів в суботу ввечері завдав авіаударів по позиціях "Талібану" в місті Шеберган – центрі провінції Джаузджан на північному заході країни.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заступника начальника прес-центру міністерства оборони Афганістану Фавад Аман

Пряма мова: "Сьогодні ввечері о 18:30 (17:00 за Києвом) в місті Шеберган, провінція Джаузджан, скупчення талібів було обстріляно літаком B-52. Терористи зазнали важких втрат в результаті авіаудару ВПС США".

Деталі: Таліби штурмують місто Шеберган, яке є малою батьківщиною колишнього віце-президента, лідера партії Національний ісламський рух Афганістану (НІРА об'єднує тюркомовне населення країни) маршала Абдул Рашида Дустума з початку червня. Дустум, який у червні-липні знаходився на лікуванні в Туреччині, повернувся на батьківщину на початку серпня.

Повернення маршала збіглося за часом з початком найбільш активного нападу бойовиків на місто. Напередодні урядовим силам у Шебергані, якими командує старший син Дустума – Йормухаммад, вдалося відбити черговий штурм талібів, сотні бойовиків вбиті.

Але незважаючи на великі втрати, таліби стягнули в Джаузджан бойовиків із сусідніх провінцій, облога Шеберагана в суботу тривала. За останніми даними, в суботу ввечері таліби змогли захопити значну частину міста.

Що передувало: Бойовики угруповання "Талібан" 7 серпня захопили столицю ще однієї провінції Афганістану – місто Шеберган.

Нагадаємо:

  • 1 серпня повідомлялося, що бойовики "Талібану" намагаються захопити три ключові міста на півдні та заході Афганістану - Герат, Лашкаргах і Кандагар.
  • Ісламісти вже захопили, як вважається, близько половини території Афганістану, включно з прибутковими прикордонними районами біля Ірану та Пакистану.
  • Бойовики "Талібану" захопили столицю афганської провінції Німроз – Зарандж - і вбили високопоставленого співробітника уряду щодо ЗМІ в Кабулі Даву Хана Менапала.

Теми: АфганістанСШАбойові дії


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