Чекаємо результатів досліджень – головний санлікар про третю дозу COVID-вакцини

У Міністерстві охорони здоров’я України заявляють, що чекають результатів наукових досліджень щодо бустерної дози вакцини проти COVID-19.

Джерело: головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Є офіційна заява ВООЗ з приводу третьої дози. ВООЗ не підтримала введення третьої, так званої бустерної дози.

І саме чому? Зараз є єдина офіційна заява фармацевтичного сектору компанії Pfizer про те, що третя бустерна доза начебто ефективна.

Результатів наукових досліджень ми ще чекаємо. І вони очікуються наприкінці серпня. Це результати про ефективність введення так званої бустерної або додаткової дози. Тому зараз фінального рішення не ухвалено".

Деталі: За його словами, така дискусія ведеться, деякі результати країн показують, що додаткова підсилююча імунізація може бути "потенційно більш ефективною".

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