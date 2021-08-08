Чекаємо результатів досліджень – головний санлікар про третю дозу COVID-вакцини
У Міністерстві охорони здоров’я України заявляють, що чекають результатів наукових досліджень щодо бустерної дози вакцини проти COVID-19.
Джерело: головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода
Пряма мова: "Є офіційна заява ВООЗ з приводу третьої дози. ВООЗ не підтримала введення третьої, так званої бустерної дози.
І саме чому? Зараз є єдина офіційна заява фармацевтичного сектору компанії Pfizer про те, що третя бустерна доза начебто ефективна.
Результатів наукових досліджень ми ще чекаємо. І вони очікуються наприкінці серпня. Це результати про ефективність введення так званої бустерної або додаткової дози. Тому зараз фінального рішення не ухвалено".
Деталі: За його словами, така дискусія ведеться, деякі результати країн показують, що додаткова підсилююча імунізація може бути "потенційно більш ефективною".
Нагадаємо:
- Ізраїль повідомив про зниження ефективності вакцини Pfizer / BioNTech COVID-19 в запобіганні інфекціям і симптоматичним захворюванням.
- В Ізраїлі почали вакцинувати третьою дозою Pfizer громадян старше 60 років.
- Компанія Moderna заявила, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу викликає надійну відповідь антитіл проти небезпечного штаму коронавірусу "Дельта".