Авіаудари США знищили понад 200 бойовиків "Талібану"

Авіаударами військових США, завданими по позиціях "Талібану" в місті Шеберган, знищено понад 200 бойовиків.

Джерело: представник міністерства оборони Ісламської Республіки Фавад Аман у twitter

Пряма мова: "Понад 200 терористичних руху "Талібан" були вбиті в місті Шеберган після того, як сьогодні ввечері ВПС (США – ред.) націлилися на їхні позиції.

Внаслідок авіаударів була знищена велика кількість зброї та боєприпасів, а також понад 100 транспортних засобів".

Що передувало: Бойовики угруповання "Талібан" 7 серпня захопили столицю ще однієї провінції Афганістану – місто Шеберган.

Літак ВПС Сполучених Штатів в суботу ввечері завдав авіаударів по позиціях "Талібану" в місті Шеберган – центрі провінції Джаузджан на північному заході країни.

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