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Авіаудари США знищили понад 200 бойовиків "Талібану"

Неділя, 8 серпня 2021, 04:51
Авіаудари США знищили понад 200 бойовиків Талібану
ФОТО: dpa

Авіаударами військових США, завданими по позиціях "Талібану" в місті Шеберган, знищено понад 200 бойовиків.

Джерело: представник міністерства оборони Ісламської Республіки Фавад Аман у twitter

Пряма мова: "Понад 200 терористичних руху "Талібан" були вбиті в місті Шеберган після того, як сьогодні ввечері ВПС (США – ред.) націлилися на їхні позиції.

Внаслідок авіаударів була знищена велика кількість зброї та боєприпасів, а також понад 100 транспортних засобів".

Що передувало: Бойовики угруповання "Талібан" 7 серпня захопили столицю ще однієї провінції Афганістану – місто Шеберган.

Літак ВПС Сполучених Штатів в суботу ввечері завдав авіаударів по позиціях "Талібану" в місті Шеберган – центрі провінції Джаузджан на північному заході країни.

Нагадаємо:

  • 1 серпня повідомлялося, що бойовики "Талібану" намагаються захопити три ключові міста на півдні та заході Афганістану - Герат, Лашкаргах і Кандагар.
  • Ісламісти вже захопили, як вважається, близько половини території Афганістану, включно з прибутковими прикордонними районами біля Ірану та Пакистану.
  • Бойовики "Талібану" захопили столицю афганської провінції Німроз – Зарандж - і вбили високопоставленого співробітника уряду щодо ЗМІ в Кабулі Даву Хана Менапала.

Українська правда
Теми: АфганістанСШАбойові дії
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