Авіаудари США знищили понад 200 бойовиків "Талібану"
Авіаударами військових США, завданими по позиціях "Талібану" в місті Шеберган, знищено понад 200 бойовиків.
Джерело: представник міністерства оборони Ісламської Республіки Фавад Аман у twitter
Пряма мова: "Понад 200 терористичних руху "Талібан" були вбиті в місті Шеберган після того, як сьогодні ввечері ВПС (США – ред.) націлилися на їхні позиції.
Внаслідок авіаударів була знищена велика кількість зброї та боєприпасів, а також понад 100 транспортних засобів".
Що передувало: Бойовики угруповання "Талібан" 7 серпня захопили столицю ще однієї провінції Афганістану – місто Шеберган.
Літак ВПС Сполучених Штатів в суботу ввечері завдав авіаударів по позиціях "Талібану" в місті Шеберган – центрі провінції Джаузджан на північному заході країни.
Нагадаємо:
- 1 серпня повідомлялося, що бойовики "Талібану" намагаються захопити три ключові міста на півдні та заході Афганістану - Герат, Лашкаргах і Кандагар.
- Ісламісти вже захопили, як вважається, близько половини території Афганістану, включно з прибутковими прикордонними районами біля Ірану та Пакистану.
- Бойовики "Талібану" захопили столицю афганської провінції Німроз – Зарандж - і вбили високопоставленого співробітника уряду щодо ЗМІ в Кабулі Даву Хана Менапала.