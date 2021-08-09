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Майже без обмежень: ще одна країна ЄС відкрилася для українців

Понеділок, 9 серпня 2021, 09:20
Фото uain.press

З 7 серпня 2021 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу. Лише подорожуючих літаком просять мати негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби України

Деталі: У відомстві пояснили, що авіаційний транспорт – виключення, його пасажирам додатково необхідно мати негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду, або український чи угорський сертифікат про вакцинацію.

Разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років.

Для транзитного проїзду – можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну призначення.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: УгорщинатуризмУкраїнаЄС


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