Обійми Магучіх з росіянкою: мер Дніпра Філатов заступився за спортсменку
Після реакції українців та Міноборони на спільне фото бронзової призерки Олімпіади українки Ярослави Магучіх з росіянкою Марією Ласіцкене, на підтримку Ярослави виступив мер Дніпра Борис Філатов.
Джерело: Філатов у Facebook
Деталі: Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ. Через її фотографію з чемпіонкою Олімпади-2020 росіянкою Марією Ласіцкене українській спортсменці доведеться зустрітися із заступницею міністра оборони України для розмови.
У свою чергу, мер Дніпра назвав це фото великою помилкою, але пообіцяв Магучіх всебічну підтримку і допомогу, а також засудив цькування на адресу дівчини.
Пряма мова: "Ти виграєш олімпійську медаль. Тебе переповнюють неймовірні емоції. Тебе – 19-річну дівчину, зовсім дитину, юну, безглузду, таку, що зовсім не бачить ніякого життя за нескінченними виснажливими тренуваннями. Ти робиш фотографію. Може навіть не розуміючи в той момент своєї маленької, але такої непростимої помилки. І тебе починають цькувати. Тисячі диванних "патріотів", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти".
Довідка: Спортсменка Марія Ласіцкене має звання капітана Збройних сил Росії. У 2018 році стала довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента РФ.
Передісторія:
Призерка Олімпійських ігор в Токіо українка Ярослава Магучіх зробила спільне фото зі спортсменкою Марією Ласіцкене, що представляє Росію.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на це і нагадала, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях.
У свою чергу український каратист, бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна встав на захист Ярослави Магучіх, заявивши, що спорт нібито знаходиться поза політикою: "В Олімпіаді немає політики! Залиште політику державним діячам і не вплітає політику в усе підряд".