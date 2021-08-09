Обійми Магучіх з росіянкою: мер Дніпра Філатов заступився за спортсменку

Після реакції українців та Міноборони на спільне фото бронзової призерки Олімпіади українки Ярослави Магучіх з росіянкою Марією Ласіцкене, на підтримку Ярослави виступив мер Дніпра Борис Філатов.

Джерело: Філатов у Facebook

Деталі: Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ. Через її фотографію з чемпіонкою Олімпади-2020 росіянкою Марією Ласіцкене українській спортсменці доведеться зустрітися із заступницею міністра оборони України для розмови.

У свою чергу, мер Дніпра назвав це фото великою помилкою, але пообіцяв Магучіх всебічну підтримку і допомогу, а також засудив цькування на адресу дівчини.

Пряма мова: "Ти виграєш олімпійську медаль. Тебе переповнюють неймовірні емоції. Тебе – 19-річну дівчину, зовсім дитину, юну, безглузду, таку, що зовсім не бачить ніякого життя за нескінченними виснажливими тренуваннями. Ти робиш фотографію. Може навіть не розуміючи в той момент своєї маленької, але такої непростимої помилки. І тебе починають цькувати. Тисячі диванних "патріотів", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти".

Довідка: Спортсменка Марія Ласіцкене має звання капітана Збройних сил Росії. У 2018 році стала довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента РФ.

Передісторія:

Призерка Олімпійських ігор в Токіо українка Ярослава Магучіх зробила спільне фото зі спортсменкою Марією Ласіцкене, що представляє Росію.

Ярослава Магучіх та Марія Ласіцкене Global Look Press

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на це і нагадала, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях.

У свою чергу український каратист, бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна встав на захист Ярослави Магучіх, заявивши, що спорт нібито знаходиться поза політикою: "В Олімпіаді немає політики! Залиште політику державним діячам і не вплітає політику в усе підряд".