У Білорусі ліквідували ПЕН-центр, яким керує нобелівська лауреатка
Верховний суд Білорусі за позовом влади ліквідував Білоруський ПЕН-центр, який очолює нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.
Джерело: ПЕН-центр у Telegram
Дослівно: "За підсумками другого судового засідання у справі організації "Білоруський ПЕН-центр" ліквідовано".
Деталі: У Центрі назвали це свідченням існування політичного замовлення зверху для "очищення" цивільного сектору.
Довідково: ПЕН-центр (частина ПЕН-клубу, Poets, Playwrights, Essayists and Novelists) – це міжнародна неурядова організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів.
Клуб створений з метою сприяння дружбі й інтелектуальній співпраці письменників всього світу; акцентує на ролі літератури в розвитку взаєморозуміння і світової культури; бореться за свободу слова; діє як потужна сила в захисті прав письменників, яких садять до в'язниці, а деколи і вбивають за їх погляди.
Це одна з найстаріших організацій, яка бореться за права людини, і одна з найстаріших міжнародних письменницьких організацій.
Нагадаємо:
- З позовом щодо цієї справи Мін’юст звернувся 2 тижні тому.
- Раніше заарештували рахунок ПЕН-центру.
- Водночас пройшли масштабні обшуки в редакціях незалежних медіа і вдома у журналістів. Були затримані кілька співробітників "Нашої Ниви". Редакція була змушена заявити про припинення роботи в Білорусі.
- Крім того, провели обшуки в офісах багатьох неурядових організацій, було затримані низка правозахисників і активістів.