Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі ліквідували ПЕН-центр, яким керує нобелівська лауреатка

Понеділок, 9 серпня 2021, 19:08
У Білорусі ліквідували ПЕН-центр, яким керує нобелівська лауреатка
Світлана Алексієвич, фото: Наша Ніва

Верховний суд Білорусі за позовом влади ліквідував Білоруський ПЕН-центр, який очолює нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Джерело: ПЕН-центр у Telegram

Дослівно: "За підсумками другого судового засідання у справі організації "Білоруський ПЕН-центр" ліквідовано".

Деталі: У Центрі назвали це свідченням існування політичного замовлення зверху для "очищення" цивільного сектору.

Довідково: ПЕН-центр (частина ПЕН-клубу, Poets, Playwrights, Essayists and Novelists) – це міжнародна неурядова організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів.

Клуб створений з метою сприяння дружбі й інтелектуальній співпраці письменників всього світу; акцентує на ролі літератури в розвитку взаєморозуміння і світової культури; бореться за свободу слова; діє як потужна сила в захисті прав письменників, яких садять до в'язниці, а деколи і вбивають за їх погляди.

Це одна з найстаріших організацій, яка бореться за права людини, і одна з найстаріших міжнародних письменницьких організацій.

Нагадаємо:

  • З позовом щодо цієї справи Мін’юст звернувся 2 тижні тому.
  • Раніше заарештували рахунок ПЕН-центру.
  • Водночас пройшли масштабні обшуки в редакціях незалежних медіа і вдома у журналістів. Були затримані кілька співробітників "Нашої Ниви". Редакція була змушена заявити про припинення роботи в Білорусі.
  • Крім того, провели обшуки в офісах багатьох неурядових організацій, було затримані низка правозахисників і активістів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Білорусь
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Останні новини
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
Усі новини...
Реклама: