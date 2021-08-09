У Білорусі ліквідували ПЕН-центр, яким керує нобелівська лауреатка

Верховний суд Білорусі за позовом влади ліквідував Білоруський ПЕН-центр, який очолює нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Джерело: ПЕН-центр у Telegram

Дослівно: "За підсумками другого судового засідання у справі організації "Білоруський ПЕН-центр" ліквідовано".

Деталі: У Центрі назвали це свідченням існування політичного замовлення зверху для "очищення" цивільного сектору.

Довідково: ПЕН-центр (частина ПЕН-клубу, Poets, Playwrights, Essayists and Novelists) – це міжнародна неурядова організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів.

Клуб створений з метою сприяння дружбі й інтелектуальній співпраці письменників всього світу; акцентує на ролі літератури в розвитку взаєморозуміння і світової культури; бореться за свободу слова; діє як потужна сила в захисті прав письменників, яких садять до в'язниці, а деколи і вбивають за їх погляди.

Це одна з найстаріших організацій, яка бореться за права людини, і одна з найстаріших міжнародних письменницьких організацій.

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