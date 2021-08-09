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У Білорусі ліквідували ПЕН-центр, яким керує нобелівська лауреатка

Понеділок, 9 серпня 2021, 19:08
Світлана Алексієвич, фото: Наша Ніва

Верховний суд Білорусі за позовом влади ліквідував Білоруський ПЕН-центр, який очолює нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Джерело: ПЕН-центр у Telegram

Дослівно: "За підсумками другого судового засідання у справі організації "Білоруський ПЕН-центр" ліквідовано".

Деталі: У Центрі назвали це свідченням існування політичного замовлення зверху для "очищення" цивільного сектору.

Довідково: ПЕН-центр (частина ПЕН-клубу, Poets, Playwrights, Essayists and Novelists) – це міжнародна неурядова організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів.

Клуб створений з метою сприяння дружбі й інтелектуальній співпраці письменників всього світу; акцентує на ролі літератури в розвитку взаєморозуміння і світової культури; бореться за свободу слова; діє як потужна сила в захисті прав письменників, яких садять до в'язниці, а деколи і вбивають за їх погляди.

Це одна з найстаріших організацій, яка бореться за права людини, і одна з найстаріших міжнародних письменницьких організацій.

Нагадаємо:

  • З позовом щодо цієї справи Мін’юст звернувся 2 тижні тому.
  • Раніше заарештували рахунок ПЕН-центру.
  • Водночас пройшли масштабні обшуки в редакціях незалежних медіа і вдома у журналістів. Були затримані кілька співробітників "Нашої Ниви". Редакція була змушена заявити про припинення роботи в Білорусі.
  • Крім того, провели обшуки в офісах багатьох неурядових організацій, було затримані низка правозахисників і активістів.

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенко


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