Зеленський обговорив із главою Світового банку земельну реформу

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Світового банку Девідом Малпассом, вони обговорили земельну реформу.

Джерело: Зеленський у twitter

Пряма мова: "Вітаю готовність до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проектах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору".

Деталі: За словами Зеленського, обговорили з Малпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримувати.

Обговорили з @DavidMalpassWBG земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який @WorldBank готовий підтримувати. Вітаю готовність до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проектах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору. pic.twitter.com/DWi0864JQo — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

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