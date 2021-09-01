Зеленський обговорив із главою Світового банку земельну реформу
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Світового банку Девідом Малпассом, вони обговорили земельну реформу.
Джерело: Зеленський у twitter
Пряма мова: "Вітаю готовність до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проектах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору".
Деталі: За словами Зеленського, обговорили з Малпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримувати.
Обговорили з @DavidMalpassWBG земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який @WorldBank готовий підтримувати. Вітаю готовність до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проектах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору. pic.twitter.com/DWi0864JQo— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена прибули до Вашингтона о 2:00 за київським часом.
- Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії.
- Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться 1 вересня.
- Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.