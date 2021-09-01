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В останній день літа сотня тисяч українців завершили вакцинацію проти COVID

Середа, 1 вересня 2021, 08:36
В останній день літа сотня тисяч українців завершили вакцинацію проти COVID
Укрінформ

31 серпня в Україні проти COVID-19 щепили 157 049 людей: першу дозу вакицни отримали 54 355 людей, другу дозу – 102 694 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: У цей вівторок для імунізації населення працювали 981 мобільна бригада, 2 962 пункти щеплення і 327 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії у країні щеплено 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 825 401 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 9 239 171 щеплення.

 

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут.

Нагадаємо: У травні, перед призначенням міністром охорони здоров'я, Віктор Ляшко планував за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

У липні Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Цей документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року: з вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця.

28 серпня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо не зробили через значну кількість святкувань в Україні.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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