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Данілов: Путінський Радбез складає "чортову дюжину", але в нас чудові екзорцисти

Станіслав ПогоріловСереда, 26 жовтня 2022, 16:19
Данілов: Путінський Радбез складає чортову дюжину, але в нас чудові екзорцисти
Олексій Данілов, фото: Facebook

Секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на заяву помічника секретаря Радбезу РФ щодо так званої "десатанізації" дав зрозуміти, що Україна має чудових екзорцистів у вигляді ЗСУ.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Путінський Радбез – це 13 членів, та сама "чортова дюжина". І кому тут потрібна "десатанізація"?"

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Деталі: За його словами, в Україні є чудові екзорцисти з великою практикою й досвідом. "ЗСУ поспішають на допомогу!" – додав секретар РНБО.

Що було раніше: 25 жовтня помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести "десатанізацію". За його словами наша країна перетворилася на "тоталітарну гіперсекту", де громадяни відмовилися від православних цінностей

Теми: ДаніловРосіяУруськийвійна
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