Данілов: Путінський Радбез складає "чортову дюжину", але в нас чудові екзорцисти
Середа, 26 жовтня 2022, 16:19
Секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на заяву помічника секретаря Радбезу РФ щодо так званої "десатанізації" дав зрозуміти, що Україна має чудових екзорцистів у вигляді ЗСУ.
Джерело: Данілов у Twitter
Пряма мова Данілова: "Путінський Радбез – це 13 членів, та сама "чортова дюжина". І кому тут потрібна "десатанізація"?"
Деталі: За його словами, в Україні є чудові екзорцисти з великою практикою й досвідом. "ЗСУ поспішають на допомогу!" – додав секретар РНБО.
Що було раніше: 25 жовтня помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести "десатанізацію". За його словами наша країна перетворилася на "тоталітарну гіперсекту", де громадяни відмовилися від православних цінностей
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