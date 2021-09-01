Путін влаштував школярам "урок історії" і заплутався: поправив обізнаний учень
Школяр поправив президента Росії Володимира Путіна, коли той поплутав Семирічну війну із Північною.
Джерело: російське видання "РБК"
Пряма мова Путіна: "Чого Петро I Семирічну війну вчинив? Чого він зі шведами там сім років воював.
І взагалі битва під Полтавою. Ви уявляєте, де Полтава? Де Швеція, а де Полтава, а вирішальна битва між арміями Петра I і Карла XII відбулася під Полтавою. Вибачте, ніфіга собі, що там всі робили під цією Полтавою?
Це все має значення, це нам дозволить використовувати всі знання минулого для кращого розуміння сьогоднішнього і прийняття рішення, яке вплине на майбутнє".
Деталі: В монолог Путіна втрутився учень, який поправив президента РФ. Школяр зазначив, що Петро I почав зі Шведським королівством Північну війну, а не Семирічну, а конфлікт з однією з найбільш потужних морських держав тривав 21 рік.
Пряма мова школяра: "Ми програли чотири рази, і на п'ятий ми виграли. Ось так".
Путін відповів: "Спасибі за поправочку".
Передісторія:
- У липні 2021 року Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".
- Путін написав, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той "мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва".
- 30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
- Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.