Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін влаштував школярам "урок історії" і заплутався: поправив обізнаний учень

Середа, 1 вересня 2021, 16:32
фото: ТАСС

Школяр поправив президента Росії Володимира Путіна, коли той поплутав Семирічну війну із Північною.

Джерело: російське видання "РБК"

Пряма мова Путіна: "Чого Петро I Семирічну війну вчинив? Чого він зі шведами там сім років воював.

І взагалі битва під Полтавою. Ви уявляєте, де Полтава? Де Швеція, а де Полтава, а вирішальна битва між арміями Петра I і Карла XII відбулася під Полтавою. Вибачте, ніфіга собі, що там всі робили під цією Полтавою?

Це все має значення, це нам дозволить використовувати всі знання минулого для кращого розуміння сьогоднішнього і прийняття рішення, яке вплине на майбутнє".

Деталі: В монолог Путіна втрутився учень, який поправив президента РФ. Школяр зазначив, що Петро I почав зі Шведським королівством Північну війну, а не Семирічну, а конфлікт з однією з найбільш потужних морських держав тривав 21 рік.

Пряма мова школяра: "Ми програли чотири рази, і на п'ятий ми виграли. Ось так".

Путін відповів: "Спасибі за поправочку".

Передісторія:

  • У липні 2021 року Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".
  • Путін написав, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той "мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва".
  • 30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
  • Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.

Теми: ПутіністоріяРосіявійнадіти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Не знаю, чи виникла хімія" – Зеленський про зустріч із Байденом

Зеленський і Байден вивели відносини США та України на новий рівень – Кулеба

Україна і США зробили спільну заяву щодо стратегічного партнерства. Повний текст

США заявили Україні, що виступають проти "Північного потоку-2"

США нададуть Україні "Джавеліни" – спільна заява країн

відеоЗеленський передав Байдену список полонених: Як США можуть допомогти?

Усі новини...
Путін
Папа Римський помилково процитував Путіна замість Меркель
Лукашенко знову зібрався до Путіна
Машина часу
Останні новини
03:26
Байден "особисто гарантує" санкції проти "Північного потоку-2" в разі небезпеки для України – Зеленський
02:45
Зустріч Зеленського і Байдена: "Багато разів звучало слово Крим"
02:16
"Не знаю, чи виникла хімія" – Зеленський про зустріч із Байденом
01:15
Зеленський і Байден вивели відносини США та України на новий рівень – Кулеба
00:20
Окупанти на Донбасі поранили українського бійця
23:52
Зустріч президентів США та України завершилась
23:38
Україна пообіцяла США карати жорсткіше за насильство проти ЛГБТ і ксенофобію
23:32
США та Україна у заяві згадали про конкурс на керівника САП та захист незалежності НАБУ
23:18
Україна і США зробили спільну заяву щодо стратегічного партнерства. Повний текст
23:09
Америка хоче допомогти Україні з подоланням COVID і зберіганням вакцин
Усі новини...