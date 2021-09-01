Путін влаштував школярам "урок історії" і заплутався: поправив обізнаний учень

Школяр поправив президента Росії Володимира Путіна, коли той поплутав Семирічну війну із Північною.

Джерело: російське видання "РБК"

Пряма мова Путіна: "Чого Петро I Семирічну війну вчинив? Чого він зі шведами там сім років воював.

І взагалі битва під Полтавою. Ви уявляєте, де Полтава? Де Швеція, а де Полтава, а вирішальна битва між арміями Петра I і Карла XII відбулася під Полтавою. Вибачте, ніфіга собі, що там всі робили під цією Полтавою?

Це все має значення, це нам дозволить використовувати всі знання минулого для кращого розуміння сьогоднішнього і прийняття рішення, яке вплине на майбутнє".

Деталі: В монолог Путіна втрутився учень, який поправив президента РФ. Школяр зазначив, що Петро I почав зі Шведським королівством Північну війну, а не Семирічну, а конфлікт з однією з найбільш потужних морських держав тривав 21 рік.

Пряма мова школяра: "Ми програли чотири рази, і на п'ятий ми виграли. Ось так".

Путін відповів: "Спасибі за поправочку".

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