Данілов каже, що армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська армія може визволити окупований Донецьк та Луганськ, якщо отримає таку команду.

Джерело: Данілов в ефірі "Право на владу"

Пряма мова: "Наша армія може виконати будь-яке завдання. І те, що наші хлопці виконували в Афганістані, то жодна країна світу не змогла виконати те, що наші армійці (спецоперацію з евакуації громадян – УП).

Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто за це буде нести відповідальність?".

Деталі: Данілов запевнив, що українська армія відповідає на обстріли російських найманців. Він наголосив, що відповіді є такими, що противник запрошує "тиші" після цього.