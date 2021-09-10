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Данілов каже, що армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда

П'ятниця, 10 вересня 2021, 02:45
Данілов каже, що армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда
Фото: УП

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська армія може визволити окупований Донецьк та Луганськ, якщо отримає таку команду. 

Джерело: Данілов в ефірі "Право на владу" 

Пряма мова: "Наша армія може виконати будь-яке завдання. І те, що наші хлопці виконували в Афганістані, то жодна країна світу не змогла виконати те, що наші армійці (спецоперацію з евакуації громадян – УП).

Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто за це буде нести відповідальність?". 

Деталі: Данілов запевнив, що українська армія відповідає на обстріли російських найманців. Він наголосив, що відповіді є такими, що противник запрошує "тиші" після цього. 

Українська правда

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