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Данилов говорит, что армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда

Пятница, 10 сентября 2021, 02:45
Данилов говорит, что армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда
Фото: УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия может освободить оккупированный Донецк и Луганск, если получит такую ​​команду.

Источник: Данилов в эфире "Право на власть"

Прямая речь: "Наша армия может выполнить любую задачу. И то, что наши ребята выполняли в Афганистане, то ни одна страна мира не смогла выполнить то, что наши армейцы (спецоперацию по эвакуации граждан – УП).

Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?".

Детали: Данилов заверил, что украинская армия отвечает на обстрелы российских наемников. Он отметил, что ответы таковы, что противник просит "тишины" после этого.

Украинская правда

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