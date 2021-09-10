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Байден хоче, щоб роботодавці забезпечили вакцинацію своїх працівників

П'ятниця, 10 вересня 2021, 03:19

Президент США Джо Байден доручив Міністерству праці вимагати від всіх роботодавців забезпечити повну вакцинацію від коронавірусу своїх співробітників. 

Джерело: Байден у Twitter 

Деталі: У випадку, якщо вакцинація неможлива, працівники мають один раз на тиждень надавати результати тестування на коронавірус. Президент додав, що деякі з великих компаній вже запровадили таке правило. Йдеться про United, Disney, Tyson та Fox News. Водночас, доручення президента стосується лише компаній, де працює понад 100 співробітників. 

Що передувало: Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден має намір оголосити про запровадження нових правил для протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Українська правда
Теми: БайденСШАвакцинація


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