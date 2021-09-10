Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден хоче, щоб роботодавці забезпечили вакцинацію своїх працівників

П'ятниця, 10 вересня 2021, 03:19

Президент США Джо Байден доручив Міністерству праці вимагати від всіх роботодавців забезпечити повну вакцинацію від коронавірусу своїх співробітників. 

Джерело: Байден у Twitter 

Деталі: У випадку, якщо вакцинація неможлива, працівники мають один раз на тиждень надавати результати тестування на коронавірус. Президент додав, що деякі з великих компаній вже запровадили таке правило. Йдеться про United, Disney, Tyson та Fox News. Водночас, доручення президента стосується лише компаній, де працює понад 100 співробітників. 

Що передувало: Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден має намір оголосити про запровадження нових правил для протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Українська правда
Теми: БайденСШАвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Байден
Кулеба не думає, що запрошення України в НАТО відклали для торгу з Росією
Байден дав пораду Пригожину
Байден не бачить "реальної перспективи" використання ядерної зброї Путіним
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: