Байден хоче, щоб роботодавці забезпечили вакцинацію своїх працівників
П'ятниця, 10 вересня 2021, 03:19
Президент США Джо Байден доручив Міністерству праці вимагати від всіх роботодавців забезпечити повну вакцинацію від коронавірусу своїх співробітників.
Джерело: Байден у Twitter
Деталі: У випадку, якщо вакцинація неможлива, працівники мають один раз на тиждень надавати результати тестування на коронавірус. Президент додав, що деякі з великих компаній вже запровадили таке правило. Йдеться про United, Disney, Tyson та Fox News. Водночас, доручення президента стосується лише компаній, де працює понад 100 співробітників.
Що передувало: Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден має намір оголосити про запровадження нових правил для протидії поширенню коронавірусної хвороби.
Українська правда