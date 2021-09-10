Байден хоче, щоб роботодавці забезпечили вакцинацію своїх працівників

Президент США Джо Байден доручив Міністерству праці вимагати від всіх роботодавців забезпечити повну вакцинацію від коронавірусу своїх співробітників.

Джерело: Байден у Twitter

Деталі: У випадку, якщо вакцинація неможлива, працівники мають один раз на тиждень надавати результати тестування на коронавірус. Президент додав, що деякі з великих компаній вже запровадили таке правило. Йдеться про United, Disney, Tyson та Fox News. Водночас, доручення президента стосується лише компаній, де працює понад 100 співробітників.

Що передувало: Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден має намір оголосити про запровадження нових правил для протидії поширенню коронавірусної хвороби.