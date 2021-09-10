Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден хочет, чтобы работодатели обеспечили вакцинацию своих работников

Пятница, 10 сентября 2021, 03:19

Президент США Джо Байден поручил Министерству труда требовать от всех работодателей обеспечить полную вакцинацию от коронавируса своих сотрудников.

Источник: Байден в Twitter

Детали: В случае, если вакцинация невозможна, работники должны один раз в неделю предоставлять результаты тестирования на коронавирус. Президент добавил, что некоторые из крупных компаний уже ввели такое правило. Речь идет о United, Disney, Tyson и Fox News. В то же время, поручение президента касается только компаний, где работает более 100 сотрудников.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен объявить о введении новых правил для противодействия распространению коронавирусной болезни.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденСШАвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Байден
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляен – СМИ
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
Последние новости
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
Все новости...
Реклама: