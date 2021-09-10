Байден хочет, чтобы работодатели обеспечили вакцинацию своих работников

Президент США Джо Байден поручил Министерству труда требовать от всех работодателей обеспечить полную вакцинацию от коронавируса своих сотрудников.

Источник: Байден в Twitter

Детали: В случае, если вакцинация невозможна, работники должны один раз в неделю предоставлять результаты тестирования на коронавирус. Президент добавил, что некоторые из крупных компаний уже ввели такое правило. Речь идет о United, Disney, Tyson и Fox News. В то же время, поручение президента касается только компаний, где работает более 100 сотрудников.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен объявить о введении новых правил для противодействия распространению коронавирусной болезни.