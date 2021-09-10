Блінкен підтвердив, що США підтримують регулярні контакти з талібами
У рамках забезпечення евакуації охочих виїхати із Афганістану США підтримують регулярні контакти із талібами, які захопили владу в країні.
Джерело: заява держсекретаря Ентоні Блінкена
Пряма мова: "Наша команда в Досі (Катар), а також спеціальний представник Залмай Халілзад останні дні регулярно контактували з представниками талібів, і ми підкреслили, що міжнародні спільноти так само позитивно сприйматимуть такі додаткові кроки".
Деталі: Відповідну заяву оприлюднили у зв’язку з евакуацією чартерним рейсом із Кабулу громадян США та тих, хто має право проживати в США. Рейс виконали авіалінії Катару.
У США наголосили, що рейс став можливий завдяки владі Катару, яка дуже сильно цьому посприяла.
Блінкен додав, що всім американцям, які бажають залишити Афганістан, в цьому допоможуть.
Вашингтон вітає дії "Талібану", який дозволив здійснити рейс всім, хто має відповідні документи.
Що передувало: Сполучені Штати завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану, останні літаки залишили країну 30 серпня.
Білий дім не планує поки визнавати новий уряд Афганістану, який сформували таліби.