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Блінкен підтвердив, що США підтримують регулярні контакти з талібами

П'ятниця, 10 вересня 2021, 04:03

У рамках забезпечення евакуації охочих виїхати із Афганістану США підтримують регулярні контакти із талібами, які захопили владу в країні. 

Джерело: заява держсекретаря Ентоні Блінкена 

Пряма мова: "Наша команда в Досі (Катар), а також спеціальний представник Залмай Халілзад останні дні регулярно контактували з представниками талібів, і ми підкреслили, що міжнародні спільноти так само позитивно сприйматимуть такі додаткові кроки". 

Деталі: Відповідну заяву оприлюднили у зв’язку з евакуацією чартерним рейсом із Кабулу громадян США та тих, хто має право проживати в США. Рейс виконали авіалінії Катару. 

У США наголосили, що рейс став можливий завдяки владі Катару, яка дуже сильно цьому посприяла. 

Блінкен додав, що всім американцям, які бажають залишити Афганістан, в цьому допоможуть. 

Вашингтон вітає дії "Талібану", який дозволив здійснити рейс всім, хто має відповідні документи. 

Що передувало: Сполучені Штати завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану, останні літаки залишили країну 30 серпня. 

Білий дім не планує поки визнавати новий уряд Афганістану, який сформували таліби.

Українська правда
Теми: СШААфганістан


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