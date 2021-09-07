США не будуть поспішати із визнанням нового уряду Афганістану
Вівторок, 7 вересня 2021, 20:15
Білий дім не планує поки визнавати новий уряд Афганістану, який сформували таліби.
Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Немає ніякого поспіху з визнанням, і це буде сплановано залежно від того, які кроки робитиме "Талібан".
Деталі: Псакі додала, що весь світ буде спостерігає за тим, чи дадуть таліби безпечно евакуюватись всім охочим та як вони будуть поводитись із жінками та дівчатами.
У адміністрації Байдена кажуть, що це передбачає багато часу.
Що передувало: Таліби створили тимчасовий уряд в Афганістані, яким керуватиме один із їхніх засновників Мохаммад Хасан Ахунд.
Передісторія:
- "Талібан" 7 вересня оголосив про перемогу в провінції Панджшер на північний схід від Кабула – в останньому регіоні, який залишався поза владою талібів.