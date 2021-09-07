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США не будуть поспішати із визнанням нового уряду Афганістану

Вівторок, 7 вересня 2021, 20:15

Білий дім не планує поки визнавати новий уряд Афганістану, який сформували таліби.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Немає ніякого поспіху з визнанням, і це буде сплановано залежно від того, які кроки робитиме "Талібан".

Деталі: Псакі додала, що весь світ буде спостерігає за тим, чи дадуть таліби безпечно евакуюватись всім охочим та як вони будуть поводитись із жінками та дівчатами

У адміністрації Байдена кажуть, що це передбачає багато часу. 

Що передувало: Таліби створили тимчасовий уряд в Афганістані, яким керуватиме один із їхніх засновників Мохаммад Хасан Ахунд.

Передісторія:

  • "Талібан" 7 вересня оголосив про перемогу в провінції Панджшер на північний схід від Кабула – в останньому регіоні, який залишався поза владою талібів.

"Українська правда" в Threads

Теми: АфганістанСШАТалібан
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