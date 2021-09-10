Блинкен подтвердил, что США поддерживают регулярные контакты с талибами
В рамках обеспечения эвакуации желающих выехать из Афганистана США поддерживают регулярные контакты с талибами, которые захватили власть в стране.
Источник: заявление госсекретаря Энтони Блинкена
Прямая речь: "Наша команда в Дохе (Катар), а также специальный представитель Залмай Халилзад последние дни регулярно контактировали с представителями талибов, и мы подчеркнули, что международные сообщества так же положительно будут воспринимать такие дополнительные шаги".
Детали: Соответствующее заявление обнародовали в связи с эвакуацией чартерным рейсом из Кабула граждан США и тех, кто имеет право проживать в США. Рейсы выполнили авиалинии Катара.
В США отметили, что рейс стал возможен благодаря властям Катара, которые очень сильно этому способствовали.
Блинкен добавил, что всем американцам, которые хотят покинуть Афганистан, в этом помогут.
Вашингтон приветствует действия "Талибана", который позволил осуществить рейс всем, кто имеет соответствующие документы.
Что предшествовало: Соединенные Штаты завершили вывод своего воинского контингента из Афганистана, последние самолеты покинули страну 30 августа.
Белый дом не планирует пока признавать новое правительство Афганистана, сформировали талибы.