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Блинкен подтвердил, что США поддерживают регулярные контакты с талибами

Пятница, 10 сентября 2021, 04:03
Блинкен подтвердил, что США поддерживают регулярные контакты с талибами

В рамках обеспечения эвакуации желающих выехать из Афганистана США поддерживают регулярные контакты с талибами, которые захватили власть в стране.

Источник: заявление госсекретаря Энтони Блинкена

Прямая речь: "Наша команда в Дохе (Катар), а также специальный представитель Залмай Халилзад последние дни регулярно контактировали с представителями талибов, и мы подчеркнули, что международные сообщества так же положительно будут воспринимать такие дополнительные шаги".

Детали: Соответствующее заявление обнародовали в связи с эвакуацией чартерным рейсом из Кабула граждан США и тех, кто имеет право проживать в США. Рейсы выполнили авиалинии Катара.

В США отметили, что рейс стал возможен благодаря властям Катара, которые очень сильно этому способствовали.

Блинкен добавил, что всем американцам, которые хотят покинуть Афганистан, в этом помогут.

Вашингтон приветствует действия "Талибана", который позволил осуществить рейс всем, кто имеет соответствующие документы.

Что предшествовало: Соединенные Штаты завершили вывод своего воинского контингента из Афганистана, последние самолеты покинули страну 30 августа.

Белый дом не планирует пока признавать новое правительство Афганистана, сформировали талибы.

Украинская правда

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Темы: СШААфганистан
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