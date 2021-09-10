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Пандемія: США, Велика Британія та Бразилія виявили найбільше хворих

П'ятниця, 10 вересня 2021, 05:12

За минулу добу найбільше випадків коронавірусу зафіксували у США, Бразилії та Великій Британії – близько третини від усіх нових інфікувань у світі. 

Джерело: дані порталу Worldometers

Деталі: У США зареєстрували майже 161 тисячу нових хворих, у Великій Британії – понад 38 тисяч, у Бразилії – майже 31 тисячу.

Загалом, за минулу добу у світі зафіксували більше 601 тисячі випадків захворювання.

За цей період померли 9352 хворих, загалом – 4,6 млн. Найбільше жертв за добу у США. 

 
Знімок екрану

Одужали від коронавірусу ще 686 тисяч хворих. Активними наразі залишаються 18,7 млн випадків захворювання.

Що передувало: Найбільше хворих за минулу добу підтвердили у США, Індії та Великій Британії.

Українська правда
Теми: коронавірус


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