Пандемія: США, Велика Британія та Бразилія виявили найбільше хворих
П'ятниця, 10 вересня 2021, 05:12
За минулу добу найбільше випадків коронавірусу зафіксували у США, Бразилії та Великій Британії – близько третини від усіх нових інфікувань у світі.
Джерело: дані порталу Worldometers
Деталі: У США зареєстрували майже 161 тисячу нових хворих, у Великій Британії – понад 38 тисяч, у Бразилії – майже 31 тисячу.
Загалом, за минулу добу у світі зафіксували більше 601 тисячі випадків захворювання.
За цей період померли 9352 хворих, загалом – 4,6 млн. Найбільше жертв за добу у США.
Одужали від коронавірусу ще 686 тисяч хворих. Активними наразі залишаються 18,7 млн випадків захворювання.
Що передувало: Найбільше хворих за минулу добу підтвердили у США, Індії та Великій Британії.
Українська правда