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Пандемия: США, Великобритания и Бразилия обнаружили больше всего больных

Пятница, 10 сентября 2021, 05:12

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса зафиксировали в США, Бразилии и Великобритании – около трети от всех новых заражений в мире.

Источник: данные портала Worldometers

Детали: В США зарегистрировали почти 161 тысячу новых больных, в Великобритании – более 38 тысяч, в Бразилии – почти 31 тысяч.

В общем, за прошедшие сутки в мире зафиксировали более 601 тысячи случаев заболевания.

За этот период умерли 9352 больных, в общем – 4,6 млн. Больше всего жертв в сутки в США.

 
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Выздоровели от коронавируса еще 686 тысяч больных. Активными пока остаются 18,7 млн случаев заболевания.

Что предшествовало: Больше всего больных за минувшие сутки подтвердили в США, Индии и Великобритании.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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