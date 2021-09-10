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Зеленський про другий термін: Я краще виконаю обіцянки і поїду відпочивати

П'ятниця, 10 вересня 2021, 11:33
Зеленський про другий термін: Я краще виконаю обіцянки і поїду відпочивати
Зеленський на саміті YES. фото УП

Глава держави Володимир Зеленський каже, що волів би встигнути виконати всі свої обіцянки в один президентський термін.

Джерело: Зеленський у коментарі кореспонденту УП

Деталі: На полях форуму YES Brainstorming 10 вересня у Києві журналіст "Української правди" поцікавився у чинного президента, чи планує він йти на другий термін, адже рейтинги показують його відрив від інших претендентів на цю посаду, чи все ж виконає свою передвиборчу обіцянку – вкластися в одну каденцію.

Пряма мова діалогу:

- Я вас запитую про другий термін.

- Це вирішує народ України.

- Але ви балотуєтеся?

- Я нікуди не балотуюсь, я краще виконаю все, що я обіцяв в свій один термін і поїду відпочивати.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийвибори
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