Зеленський про другий термін: Я краще виконаю обіцянки і поїду відпочивати
П'ятниця, 10 вересня 2021, 11:33
Глава держави Володимир Зеленський каже, що волів би встигнути виконати всі свої обіцянки в один президентський термін.
Джерело: Зеленський у коментарі кореспонденту УП
Деталі: На полях форуму YES Brainstorming 10 вересня у Києві журналіст "Української правди" поцікавився у чинного президента, чи планує він йти на другий термін, адже рейтинги показують його відрив від інших претендентів на цю посаду, чи все ж виконає свою передвиборчу обіцянку – вкластися в одну каденцію.
Пряма мова діалогу:
- Я вас запитую про другий термін.
- Це вирішує народ України.
- Але ви балотуєтеся?
- Я нікуди не балотуюсь, я краще виконаю все, що я обіцяв в свій один термін і поїду відпочивати.
Роман Кравець, Валентина Романенко, УП