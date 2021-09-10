Зеленский о втором сроке: Я лучше выполню обещания и поеду отдыхать
Пятница, 10 сентября 2021, 11:33
Глава государства Владимир Зеленский говорит, что хотел бы успеть выполнить все свои обещания в один президентский срок.
Источник: Зеленский в комментарии корреспонденту УП
Детали: На полях форума YES Brainstorming 10 сентября в Киеве журналист "Украинской правды" поинтересовался у действующего президента, планирует ли он идти на второй срок, ведь рейтинги показывают его отрыв от других претендентов на эту должность, или все же выполнит свое предвыборное обещание - уложиться в одну каденцию.
Прямая речь диалога:
- Я вас спрашиваю о втором сроке.
- Это решает народ Украины.
- Но вы баллотируетесь?
- Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать.
Роман Кравец, Валентина Романенко, УП