Зеленский о втором сроке: Я лучше выполню обещания и поеду отдыхать

Глава государства Владимир Зеленский говорит, что хотел бы успеть выполнить все свои обещания в один президентский срок.

Источник: Зеленский в комментарии корреспонденту УП

Детали: На полях форума YES Brainstorming 10 сентября в Киеве журналист "Украинской правды" поинтересовался у действующего президента, планирует ли он идти на второй срок, ведь рейтинги показывают его отрыв от других претендентов на эту должность, или все же выполнит свое предвыборное обещание - уложиться в одну каденцию.

Прямая речь диалога:

- Я вас спрашиваю о втором сроке.

- Это решает народ Украины.

- Но вы баллотируетесь?

- Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать.