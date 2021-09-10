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Масштабні навчання в Україні: участь візьмуть військові з 15 країн

П'ятниця, 10 вересня 2021, 13:07
Валерій Залужний, фото з сайту Армія.Inform

Військовослужбовці з 15 країн візьмуть участь у стратегічних командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля – 2021".

Джерело: головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний під час брифінгу для представників Київської асоціації військових аташе та ЗМІ, цитує пресцентр Генштабу

Пряма мова: "До проведення стратегічного командно-штабного навчання для спільного виконання навчально-бойових завдань будуть залучені військові підрозділи 15 країн, серед них 11 країн-членів НАТО та 4 країни-партнери.

Крім того, від Північноатлантичного Альянсу, а саме зі Стратегічного командування НАТО з операцій, планується участь групи експертів. Особливістю підготовки до СКШН є його підготовка за стандартами НАТО, із залученням іноземних представників".

Деталі: Залужний наголосив, що спільні навчання мають мирний характер, слугують елементом стримування агресора та спрямовані на розвиток оборонних спроможностей.

Проведення стратегічних командно-штабних навчань сплановано у три етапи. На першому та другому етапі будуть відпрацьовані питання управління силами оборони держави у ході відсічі збройної агресії.

На третьому етапі планується відпрацювання елементів управління угрупованнями військ у ході ведення операцій із застосуванням багатонаціональних підрозділів зі складу збройних сил держав-партнерів та країн-членів НАТО.

 

Довідково: У стратегічному командно-штабному навчанні візьмуть участь до 12500 осіб та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки.

Танків – до 85 од.; бойових броньованих машин – до 420 од.; ракетних та артилерійських систем (калібром більше 100 мм) – до 50 од.; бойових кораблів (катерів) – до 20 од.; вертольотів (літаків) – до 30 од.

Участь у СКШН "Об’єднані зусилля – 2021" братимуть представники збройних сил Великої Британії, Грузії, Італії, Йорданії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Німеччина, Польщі, Словаччини, Румунії, США, Угорщини та Швеції.

Українська правда
Теми: армія


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