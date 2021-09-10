Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Масштабні навчання в Україні: участь візьмуть військові з 15 країн

П'ятниця, 10 вересня 2021, 13:07
Масштабні навчання в Україні: участь візьмуть військові з 15 країн
Валерій Залужний, фото з сайту Армія.Inform

Військовослужбовці з 15 країн візьмуть участь у стратегічних командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля – 2021".

Джерело: головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний під час брифінгу для представників Київської асоціації військових аташе та ЗМІ, цитує пресцентр Генштабу

Пряма мова: "До проведення стратегічного командно-штабного навчання для спільного виконання навчально-бойових завдань будуть залучені військові підрозділи 15 країн, серед них 11 країн-членів НАТО та 4 країни-партнери.

Крім того, від Північноатлантичного Альянсу, а саме зі Стратегічного командування НАТО з операцій, планується участь групи експертів. Особливістю підготовки до СКШН є його підготовка за стандартами НАТО, із залученням іноземних представників".

Деталі: Залужний наголосив, що спільні навчання мають мирний характер, слугують елементом стримування агресора та спрямовані на розвиток оборонних спроможностей.

Проведення стратегічних командно-штабних навчань сплановано у три етапи. На першому та другому етапі будуть відпрацьовані питання управління силами оборони держави у ході відсічі збройної агресії.

На третьому етапі планується відпрацювання елементів управління угрупованнями військ у ході ведення операцій із застосуванням багатонаціональних підрозділів зі складу збройних сил держав-партнерів та країн-членів НАТО.

 

Довідково: У стратегічному командно-штабному навчанні візьмуть участь до 12500 осіб та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки.

Танків – до 85 од.; бойових броньованих машин – до 420 од.; ракетних та артилерійських систем (калібром більше 100 мм) – до 50 од.; бойових кораблів (катерів) – до 20 од.; вертольотів (літаків) – до 30 од.

Участь у СКШН "Об’єднані зусилля – 2021" братимуть представники збройних сил Великої Британії, Грузії, Італії, Йорданії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Німеччина, Польщі, Словаччини, Румунії, США, Угорщини та Швеції.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: армія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
армія
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: