Масштабные учения в Украине: участие примут военные из 15 стран

Военнослужащие из 15 стран примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия – 2021".

Источник: главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный во время брифинга для представителей Киевской ассоциации военных атташе и СМИ, цитирует пресс-центр Генштаба

Прямая речь: "К проведению стратегических командно-штабных учений для совместного выполнения учебно-боевых задач будут привлечены военные подразделения 15 стран, среди них 11 стран-членов НАТО и 4 страны-партнеры.

Кроме того, от Североатлантического Альянса, а именно из Стратегического командования НАТО по операциям, планируется участие группы экспертов. Особенностью подготовки к СКШУ является его подготовка по стандартам НАТО, с привлечением иностранных представителей".

Детали: Залужный отметил, что совместные учения носят мирный характер, служат элементом сдерживания агрессора и направлены на развитие оборонных возможностей.

Проведение стратегических командно-штабных учений спланировано в три этапа. На первом и втором этапе будут отработаны вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии.

На третьем этапе планируется отработка элементов управления группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств-партнеров и стран-членов НАТО.

Справка: В стратегических командно-штабных учениях примут участие до 12 500 человек и более 600 единиц вооружения и военной техники.

Танков - до 85 ед .; боевых бронированных машин - до 420 ед .; ракетных и артиллерийских систем (калибром более 100 мм) - до 50 ед .; боевых кораблей (катеров) - до 20 ед .; вертолетов (самолетов) - до 30 ед.

Участвовать в СКШУ "Объединенные усилия - 2021" будут представители вооруженных сил Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.