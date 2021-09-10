Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія провела в Криму навчання з протиповітряної оборони

П'ятниця, 10 вересня 2021, 15:03
Росія провела в Криму навчання з протиповітряної оборони
Ілюстративне фото ТАСС

Дивізіони російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф" провели "навчання з протиповітряної оборони об'єктів" в окупованому Криму.

Джерело: Міністерство оборони Росії

Деталі: Згідно з повідомленням Міноборони РФ, "навчання пройшло відповідно до плану бойової підготовки зенітного ракетного з'єднання Південного військового округу (РФ)".

На початковому етапі навчання у пунктах дислокації військовослужбовці здійснили згортання пускових і радіолокаційних установок і здійснили марш у нові позиційні райони.

Прибувши на позиції, бойові розрахунки розгорнули пускові установки, а водії-оператори здійснили прив'язку й орієнтування комплексів на місцевості.

Дослівно Міноборони РФ: "На основному етапі навчання особовий склад ЗРК С-400 "Тріумф" відпрацював алгоритм дій при надходженні інформації про наближення авіації умовного противника. Потім військовослужбовці виконали виявлення, ідентифікацію та знищення повітряних цілей шляхом проведення електронних пусків ракет.

Також у ході навчання розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" провели тренування з прикриття позицій ЗРК С-400 "Тріумф" від ракетної атаки умовного супротивника".

Нагадаємо: З 9 серпня до 15 вересня Росія проводить в окупованому нею Криму масштабні військові навчання.

10 вересня також стартували російсько-білоруські навчання "Захід-2021": протягом тижня на полігонах Росії та Білорусі в них візьмуть участь до 200 тисяч військових із 10 країн.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: