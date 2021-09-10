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Росія провела в Криму навчання з протиповітряної оборони

П'ятниця, 10 вересня 2021, 15:03
Ілюстративне фото ТАСС

Дивізіони російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф" провели "навчання з протиповітряної оборони об'єктів" в окупованому Криму.

Джерело: Міністерство оборони Росії

Деталі: Згідно з повідомленням Міноборони РФ, "навчання пройшло відповідно до плану бойової підготовки зенітного ракетного з'єднання Південного військового округу (РФ)".

На початковому етапі навчання у пунктах дислокації військовослужбовці здійснили згортання пускових і радіолокаційних установок і здійснили марш у нові позиційні райони.

Прибувши на позиції, бойові розрахунки розгорнули пускові установки, а водії-оператори здійснили прив'язку й орієнтування комплексів на місцевості.

Дослівно Міноборони РФ: "На основному етапі навчання особовий склад ЗРК С-400 "Тріумф" відпрацював алгоритм дій при надходженні інформації про наближення авіації умовного противника. Потім військовослужбовці виконали виявлення, ідентифікацію та знищення повітряних цілей шляхом проведення електронних пусків ракет.

Також у ході навчання розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" провели тренування з прикриття позицій ЗРК С-400 "Тріумф" від ракетної атаки умовного супротивника".

Нагадаємо: З 9 серпня до 15 вересня Росія проводить в окупованому нею Криму масштабні військові навчання.

10 вересня також стартували російсько-білоруські навчання "Захід-2021": протягом тижня на полігонах Росії та Білорусі в них візьмуть участь до 200 тисяч військових із 10 країн.

Теми: КримокупаціяРосія


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