Россия провела в Крыму учения по противовоздушной обороне

Дивизионы российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" провели "учение по противовоздушной обороне объектов" в оккупированном Крыму.

Источник: Министерство обороны России

Детали: Согласно сообщению Минобороны РФ, "учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки зенитного ракетного соединения Южного военного округа (РФ)".

На начальном этапе учения в пунктах дислокации военнослужащие осуществили свёртывание пусковых и радиолокационных установок и совершили марш в новые позиционные районы.

Прибыв на позиции, боевые расчёты развернули пусковые установки, а водители-операторы осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности.

Дословно Минобороны РФ: "На основном этапе учения личный состав ЗРК С-400 "Триумф" отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника. Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путём проведения электронных пусков ракет.

Также, в ходе учения расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф" от ракетной атаки условного противника".

Напомним: С 9 августа по 15 сентября Россия проводит в оккупированном ею Крыму масштабные военные учения.

10 сентября также стартовали российско-беларусские учения "Запад-2021": в течение недели на полигонах России и Беларуси в них примут участие до 200 тысяч военных из 10 стран.