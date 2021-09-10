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У Кремлі назвали апокаліптичними роздуми Зеленського про війну з РФ

П'ятниця, 10 вересня 2021, 15:48
У Кремлі назвали апокаліптичними роздуми Зеленського про війну з РФ
Дмитро Пєсков. фото ТАСС

У Кремлі вважають міркування про можливість повномасштабної війни Росії і України "апокаліптичними".

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Деталі: Пєскова попросили прокоментував висловлювання українського президента Володимира Зеленського, який сказав, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією і вважає, що це було б найбільшою помилкою РФ.

Пєскова поставили запитання, чи бачать таку небезпеку в Кремлі.

Прессекретар президента РФ додав, що в Кремлі "з жалем сприйняли подібну заяву українського лідера".

Пряма мова: "Ми не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань".

Що передувало: президент Володимир Зеленський на форумі YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання" 10 вересня у Києві сказав, що допускає можливість повномасштабної війни з РФ.

"Вважаю, що це буде найбільша помилка Російської Федерації. Вважаю, що після ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі, тому що там на території є присутність Росії... Це найстрашніше, що я можу уявити собі, але, на жаль, така є ймовірність", - висловився він.

Чому це важливо: Росія 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - та підтримує незаконні збройні формування на Донбасі. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій. 

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаРосіяЗеленський
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