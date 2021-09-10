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В Кремле назвали апокалиптическими размышления Зеленского о войне с РФ

Пятница, 10 сентября 2021, 15:48
Дмитрий Песков. фото ТАСС

В Кремле считают рассуждения о возможности полномасштабной войны России и Украины "апокалиптическими".

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Детали: Пескова попросили прокомментировал высказывания украинского президента Владимира Зеленского, который сказал, что допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы наибольшей ошибкой РФ.

Пескову задали вопрос, видят ли такую опасность в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле "с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера".

Прямая речь: "Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию" 10 сентября в Киеве сказал, что допускает возможность полномасштабной войны с РФ.

"Считаю, что это будет самая большая ошибка Российской Федерации. Считаю, что после никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси, потому что там на территории есть присутствие России... Это самое страшное, что я могу представить себе, но, к сожалению, такая вероятность есть", - высказался он.

Почему это важно: Россия 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров - и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий. 

Темы: войнаРосcияЗеленский
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