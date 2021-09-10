Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле назвали апокалиптическими размышления Зеленского о войне с РФ

Пятница, 10 сентября 2021, 15:48
В Кремле назвали апокалиптическими размышления Зеленского о войне с РФ
Дмитрий Песков. фото ТАСС

В Кремле считают рассуждения о возможности полномасштабной войны России и Украины "апокалиптическими".

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Детали: Пескова попросили прокомментировал высказывания украинского президента Владимира Зеленского, который сказал, что допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы наибольшей ошибкой РФ.

Пескову задали вопрос, видят ли такую опасность в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле "с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера".

Прямая речь: "Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию" 10 сентября в Киеве сказал, что допускает возможность полномасштабной войны с РФ.

"Считаю, что это будет самая большая ошибка Российской Федерации. Считаю, что после никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси, потому что там на территории есть присутствие России... Это самое страшное, что я могу представить себе, но, к сожалению, такая вероятность есть", - высказался он.

Почему это важно: Россия 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров - и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаРосcияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
война
Силы обороны закрепляются в районе Клищеевки, продолжаются бои – Генштаб
Защитники "отминусовали" еще более 500 оккупантов, 2 танка и 17 беспилотников врага
Президент Чехии объяснил свои слова об одной попытке для контрнаступления Украины
Последние новости
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
Все новости...
Реклама: