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Кучма: Тільки США можуть вплинути на врегулювання конфлікту на Донбасі

П'ятниця, 10 вересня 2021, 17:30
Кучма: Тільки США можуть вплинути на врегулювання конфлікту на Донбасі

Другий президент України Леонід Кучма заявив, що США - єдина держава, яка може вплинути на врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

Джерело: Кучма на полях форуму YES 10 вересня, телеканал "Дом"

Пряма мова: "США - це єдина країна, яка може вплинути на цей процес (врегулювання конфлікту на Донбасі - ред.). Єдина, підкреслюю. Ми бачимо, як поводиться Європа... Чи є якась серйозна допомога сьогодні Україні з точки зору інвестицій? Ні".

Деталі: За словами Кучми, ЄС і НАТО ще "занадто далеко", тому Україні потрібно робити все можливе: "Давайте серйозно займатися економікою. Давайте серйозно подивимося, в якому стані ми перебуваємо".

Він також відреагував на візит президент Володимира Зеленського у США і зустріч з лідером США Джо Байденом: "У тій ситуації - хто міг придумати щось краще, ніж те, що було прийнято в Білому домі? Там є багато нюансів, в тому числі економічних, обіцяли нам 300 млрд доларів".

Нагадаємо: 

  • 2-й президент незалежної України Леонід Кучма вважає, що "окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися".
  • Кучма представляв Україну в ТКГ з 2014 року. У 2018 році він повідомляв про завершення своєї роботи у Тристоронній контактній групі, але потім продовжив роботу. У липні 2020 року він вдруге покинув посаду.
  • Наступником Кучми на посаді глави України в ТКГ став 1 президент Леонід Кравчук.

Українська правда

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Теми: КучмаДонбасСША
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