Кучма: Только США могут повлиять на урегулирование конфликта на Донбассе
Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что США - единственное государство, которое может повлиять на урегулирование военного конфликта на Донбассе.
Источник: Кучма на полях форума YES 10 сентября, телеканал "Дом"
Прямая речь: "США - это единственная страна, которая может повлиять на этот процесс (урегулирование конфликта на Донбассе - ред.). Единственная, подчеркиваю. Мы видим, как ведет себя Европа… Есть ли какая-то серьезная помощь сегодня Украине с точки зрения инвестиций? Нет".
Детали: По словам Кучмы, ЕС и НАТО слишком далеко, поэтому Украине нужно делать все возможное: "Давайте серьезно заниматься экономикой. Давайте серьезно посмотрим, в каком состоянии мы в этом находимся".
Он также отреагировал на визит президент Владимира Зеленского в США и встречу с лидером США Джо Байденом: "В той ситуации - кто мог придумать что-то лучше, чем то, что было принято в Белом доме? Там есть много нюансов, в том числе экономических, обещали нам 300 млрд долларов".
Напомним:
- 2-й президент независимой Украины Леонид Кучма считает, что "оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться".
- Кучма представлял Украину в ТКГ с 2014 года. В 2018 году он сообщил о завершении своей работы в Трехсторонний контактной группе, но потом продолжил работу. В июле 2020 года он во второй раз покинул должность.
- Преемником Кучмы на посту главы Украины в ТКГ стал 1 президент Украины Леонид Кравчук.