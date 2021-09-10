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Кучма: Только США могут повлиять на урегулирование конфликта на Донбассе

Пятница, 10 сентября 2021, 17:30
Кучма: Только США могут повлиять на урегулирование конфликта на Донбассе

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что США - единственное государство, которое может повлиять на урегулирование военного конфликта на Донбассе.

Источник: Кучма на полях форума YES 10 сентября, телеканал "Дом"

Прямая речь: "США - это единственная страна, которая может повлиять на этот процесс (урегулирование конфликта на Донбассе - ред.). Единственная, подчеркиваю. Мы видим, как ведет себя Европа… Есть ли какая-то серьезная помощь сегодня Украине с точки зрения инвестиций? Нет".

Детали: По словам Кучмы, ЕС и НАТО слишком далеко, поэтому Украине нужно делать все возможное: "Давайте серьезно заниматься экономикой. Давайте серьезно посмотрим, в каком состоянии мы в этом находимся".

Он также отреагировал на визит президент Владимира Зеленского в США и встречу с лидером США Джо Байденом: "В той ситуации - кто мог придумать что-то лучше, чем то, что было принято в Белом доме? Там есть много нюансов, в том числе экономических, обещали нам 300 млрд долларов".

Напомним: 

  • 2-й президент независимой Украины Леонид Кучма считает, что "оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться".
  • Кучма представлял Украину в ТКГ с 2014 года. В 2018 году он сообщил о завершении своей работы в Трехсторонний контактной группе, но потом продолжил работу. В июле 2020 года он во второй раз покинул должность.
  • Преемником Кучмы на посту главы Украины в ТКГ стал 1 президент Украины Леонид Кравчук.

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Темы: КучмаДонбассСША
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