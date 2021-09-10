На Донбасі ворог шпигував двома безпілотниками

Від початку доби 10 вересня в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню та проліт двох безпілотників.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У районі Попасної на Луганщині окупанти вели прицільний вогонь по позиціях українських воїнів із автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників спостережної місії ОБСЄ.