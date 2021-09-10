Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі ворог шпигував двома безпілотниками

П'ятниця, 10 вересня 2021, 17:36
На Донбасі ворог шпигував двома безпілотниками
ілюстративне фото з відкритих джерел

Від початку доби 10 вересня в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню та проліт двох безпілотників.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У районі Попасної на Луганщині окупанти вели прицільний вогонь по позиціях українських воїнів із автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників спостережної місії ОБСЄ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаООСОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
війна
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Командири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою
Війна не може затягнутися на роки – Подоляк
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: