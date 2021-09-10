На Донбасі ворог шпигував двома безпілотниками
П'ятниця, 10 вересня 2021, 17:36
Від початку доби 10 вересня в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню та проліт двох безпілотників.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: У районі Попасної на Луганщині окупанти вели прицільний вогонь по позиціях українських воїнів із автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських воїнів немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників спостережної місії ОБСЄ.
Українська правда