Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбасі ворог шпигував двома безпілотниками

П'ятниця, 10 вересня 2021, 17:36
ілюстративне фото з відкритих джерел

Від початку доби 10 вересня в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню та проліт двох безпілотників.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У районі Попасної на Луганщині окупанти вели прицільний вогонь по позиціях українських воїнів із автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників спостережної місії ОБСЄ.

Українська правда
Теми: війнаООСОРДЛО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну відділяють від ЄС "світлові роки" - президентка Естонії

РНБО розгляне "банкопад" в Україні – Данілов

Росія вже використовує "Північний потік-2" як зброю проти України – Єрмак

Ноутбуки для вчителів: уряд підозрює корупційну змову на мільйони гривень

Директор будкомпанії привласнив гроші інвесторів на ЖК в центрі Києва

Кількість нових випадків COVID і госпіталізацій продовжує зростати

Усі новини...
війна
У Кремлі назвали апокаліптичними роздуми Зеленського про війну з РФ
Офіційно: ЄС продовжив санкції проти РФ за анексію Криму та агресію на Донбасі
Росія та Білорусь почали масштабні навчання "Запад-2021" за участі 200 тисяч військових
Останні новини
13:26
Україну відділяють від ЄС "світлові роки" - президентка Естонії
13:06
Данілов заявив про наявність 2-3 олігархів в аграрній сфері
12:52
Кулеба про можливе поглинання Білорусі Росією: "ще 1000 км джерела небезпеки"
12:44
РНБО розгляне "банкопад" в Україні – Данілов
12:17
У Києві за добу 6 смертей від COVID і майже 100 госпіталізованих
12:00
До +28: найближчі дні будуть майже літніми
11:47
Байден та європейські лідери виступили з заявами до 20-ї річниці терактів 11 вересня
11:28
На Львівщині батько на смерть переїхав власну дворічну дитину
10:57
КМДА: перед приватизацією "Більшовика" має бути вирішено питання з цехом №5
10:41
"Північний потік-2" має розглядатися в Нормандському форматі – Єрмак
Усі новини...